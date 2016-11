Uutinen

Etelä-Saimaa: Juuri nyt: Auto ajanut ulos Kuutostieltä Luumäellä – yksi kaista suljettu liikenteeltä Kuutostiellä Luumäellä on sattunut liikenneonnettomuus. Tarkempi onnettomuuspaikka on noin 800 metriä Kaitjärveltä Somerharjun suuntaan. Tiedot onnettomuudesta ovat vielä vähäisiä. Palomestari Heikki Liimatainen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että paikalla auto on ajanut ulos tieltä. Onnettomuuden raivaus- ja pelastustoimet ovat paikalla käynnissä. Liikenneviraston tieliikennekeskuksen mukaan onnettomuuspaikalla yksi kaista on suljettuna liikenteeltä. Paikalla on liikenteenohjaus. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle noin kello 12. Hälytys tuli keskisuuresta liikenneonnettomuudesta. Etelä-Saimaa seuraa tilannetta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/29/Juuri%20nyt%3A%20Auto%20ajanut%20ulos%20Kuutostielt%C3%A4%20Luum%C3%A4ell%C3%A4%20%E2%80%93%20yksi%20kaista%20suljettu%20liikenteelt%C3%A4/2016121540732/4