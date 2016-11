Uutinen

Etelä-Saimaa: Isosta-Kristiinasta löytyy kohta apua myös silmälasiasioissa — Silmäasema avaa torstaina Silmäasema avaa torstaina uuden myymälän kauppakeskus Isoon-Kristiinaan Lappeenrannassa. Se on yrityksen toinen optikkoliike kaupungissa. Optikkoalan kilpailu on Lappeenrannassa kovaa. Kaupungista löytyy kymmenen alan liikettä. Silmäasema-ketjun Etelä-Karjalan yksikön päällikkö Sari Seppänen uskoo, että yritys pärjää hyvän konseptinsa avulla. — Meiltä löytyvät saman katon alta optikot, silmälääkärit ja silmäsairaala. Näyttää siltä, että asiakkaat ovat ottaneet tämän mallin hyvin omakseen. Seppäsen mukaan Isossa-Kristiinassa oli selvä tarve optikkopalveluille. — Erityisesti lähellä asuville lukuisille seniori-ikäisille tämä on asioinnin keskus. Toimme palvelut lähelle ihmisiä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/29/Isosta-Kristiinasta%20l%C3%B6ytyy%20kohta%20apua%20my%C3%B6s%20silm%C3%A4lasiasioissa%20%E2%80%94%20Silm%C3%A4asema%20avaa%20torstaina/2016121541464/4