Etelä-Saimaa: Imatralla kaupunki-infran kunnostukseen 5,9 miljoonaa euroa Imatra ei nosta kunnallisveroa maakuntauudistuksen alla. — Tämä ei ole ollut suunnittelun lähtökohta, sanoo Imatran kaupunginhallituken puheenjohtaja Anna Helminen (kok.). Kaupunginhallitus sai maanantaina esittelykuntoon ensi vuoden talousarvion, joka tulopohjana on nykyinen 20 prosentin kunnallisvero. Budjettiin sisältyy myös taloussuunnitelma vuoteen 2019, jolloin hallituksen esitys maakuntahallinnosta on jäädyttämässä kunnallisveron Imatralla 7,5 prosenttiin. Muutos pudottaa kaupungin menotalouden ensi vuoden 150,4 miljoonasta eurosta 57,5 miljoonaan vuonna 2019. Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen sanoo budjetin vaikeimman osan liittyneen nyt taloussuunnitelman viimeisen vuoden vaikutusten arviointiin. Viime vuonna alkanut hallinnon karsiminen on Lintusen mukaan valmistautumista edessä olevaan muutokseen. Karsintaa jatketaan ensi vuonna. Linja näkyy myös tilankäytössä, kun kaupungintalon kolmas kerros tyhjennetään kokonaan hallinnon väestä. Esimerkiksi ensi vuonna eläkkeelle siirtyvän kaupunginjohtajan työ- ja neuvotteluhuonetta ryhtyy käyttämään työtilanaan seitsemän ihmistä. Aiempien vuosien tapaan tulevan vuoden talous perustuu poistot ylittävälle vuosikatteelle, joka tämän hetken arvion mukaan muodostuu 7,8 miljoonaksi euroksi. Imatra on tekemässä myös ensi vuonna ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vuosikatteella rahoitettavien investointien kokonaismäärä on noin seitsemän miljoonaa euroa, ja siitä 5,9 miljoonaa kohdistetaan kaupunki-infran aluesaneerauksiin. Investointirahoista pääsee osalliseksi myös Karhumäen urheilukenttä, jonka juoksuratoja kunnostetaan kentän kolmen vuoden korjausohjelman ensimmäisenä vuotena 370 000 eurolla. Elinkeinopoliittisiin investointeihin kaupunki on varautunut 1,8 miljoonalla eurolla. Rahaa käytetään Imatrankoskella ja Mansikkalassa. Ukonniemessä on 385 000 euron varaus stadionalueen pysäköintialueen rakentamiseen. Ensi kesän Imatran ajojen katuradan päällystystöihin kaupunki käyttää 200 000 euroa. Sen lisäksi rahaa käytetään tapahtuman markkinointiin ja ajojen yhteydessä järjestettävään seminaariin. Lue koko uutinen:

