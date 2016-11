Uutinen

Etelä-Saimaa: Yritykset panostavat pikkujouluihinsa enemmän kuin vuosiin: ”Nyt tilataan juomia ja drinkkilippuja” Yritykset toivovat pikkujouluiltaan elämyksiä työporukan kesken. Juhliin myös panostetaan enemmän kuin viime vuosina. Lappeenrantalaisessa hotelli Scandic Patriassa pikkujoulujen varaustilanne on viimevuotista parempi. — Vilkastumista näkyy. Joitakin ryhmiä mahtuu vielä, muttei isoja enää, hotellinjohtaja Tomi Saarelainen sanoo. Sokos Hotel Lappeessa yrityksille on myyty pikkujoulupakettia runsaasti. — Sellainen kutina on, että yritykset ovat paremmin liikkeellä pikkujoulujen suhteen kuin pitkään aikaan. Varaustilanteeseen olen tyytyväinen, hotellinjohtaja Matti Sinkko sanoo. Myös Rauhan kylpylässä pikkujoulut ovat myyneet hyvin. Holiday Club Saimaan johtaja Anne Puhakainen sanoo, että yritykset panostavat pikkujouluihin enemmän kuin viime vuonna ja runsaasti enemmän kuin vuonna 2014, jolloin firmat kävivät vain syömässä työporukalla. — Nyt tilataan ennakkoon juomia ja drinkkilippuja. Varaustilanne on samankaltainen kuin vuosi sitten, mutta tänä vuonna yksityistilaisuuksia on varattu hieman enemmän, Puhakainen kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/28/Yritykset%20panostavat%20pikkujouluihinsa%20enemm%C3%A4n%20kuin%20vuosiin%3A%20%E2%80%9DNyt%20tilataan%20juomia%20ja%20drinkkilippuja%E2%80%9D/2016121524476/4