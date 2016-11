Uutinen

Etelä-Saimaa: Vasattomia naarashirviä tavallista enemmän: ”Kuvaa hirvikannan vinoutunutta rakennetta” Vasattomien naarashirvien määrä on yllättänyt metsästäjät meneillään olevalla jahtikaudella. Ruokolahden—Imatran riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Hannu Kurki ei löydä poikkeukselliselle ilmiölle yhtä selitystä. — Se kuvaa hirvikannan vinoutunut rakennetta, mutta varmasti pedotkin ovat ottaneet oman osansa. Riistanhoitoyhdistyksen yhteisluvan osakkaat ovat tänä syksynä käyttäneet 177 lupaa 259:stä. Tämän lisäksi osakkailla on vielä pankissa 26 lupaa, joiden käyttämisestä päätetään tämän viikon alussa. Osa hirviporukoista on jo tosin lopettanut jahtikautensa. Tavallista pienempi vasojen määrä näkyy myös syksyn saalisilmoituksista. Tällä hetkellä yhdistyksen alueella on käyttämättä vielä yli 50 vasalupaa. Saalistiedot riistanhoitoyhdistyksen yhteisluvan osakkailta on kerätty tänä vuonna pelkästään Oma riista -sivuston kautta. Kun lupaan kuuluvat metsästäjät tekevät havainto- ja saalisilmoituksensa mobiililaitteilla, kaikilla alueen metsästäjillä on Hannu Kurjen mukaan ajantasainen tieto metsästystilanteesta. — Muutos on lopettanut kokonaan samojen paperien pyörittelyn moneen kertaan. Yhteisluvan osakkaille sivusto näyttää saalistiedon lisäksi myös kaadon paikkatiedon, jos mobiililaitteessa on paikannin. Riistanhoitopiirin alueella ja valtakunnallisesti sivuilta on luettavissa yhteenvetotiedot hirvijahdin edistymisestä, ja järjestelmä antaa tarvittaessa vertailutietoja aikaisempiin vuosiin. Kaakkois-Suomen riistakeskuksen alueella on tämän vuoden aikana ammuttu 248 villisikaa. Keskuksen osuus koko maan saalimäärästä on 70 prosenttia. Puolet villisioista on metsästetty Joutsenon ja Parikkalan välisellä alueella. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/28/Vasattomia%20naarashirvi%C3%A4%20tavallista%20enemm%C3%A4n%3A%20%E2%80%9DKuvaa%20hirvikannan%20vinoutunutta%20rakennetta%E2%80%9D/2016121535828/4