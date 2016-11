Uutinen

Etelä-Saimaa: Triathlonia harrastava toimitusjohtaja ja entinen nokialainen — Katso superjohtajahakijoiden esittelyt tästä Lappeenrannan elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan tulevaksi johtajaksi on ehdolla vielä seitsemän hakijaa. Heidät haastatellaan, ja sen jälkeen selviää, tuleeko uusi johtaja heidän joukostaan vai jatkuuko haku. Etelä-Saimaa esittelee ehdokkaat. Aki Keskinen Kuka? Keskinen on työskennellyt vuodesta 2008 saakka Imatran seudun kehitysyhtiön toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Lappeenrannan kaupungilla ohjelmajohtajana ja Kaakkois-Suomen TE-keskuksessa projekti- sekä palvelupäällikkönä. Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri. Lisäksi suorittanut muun muassa tietojohtamisen opintoja. Muuta: Keskinen on neljän lapsen isä, joka harrastaa muun muassa triathlonia. Hakemuksessaan hän kertoo omaavansa laajan suhdeverkoston ja työssä saatua kokemusta muutostilanteista. Markus Lankinen Kuka? Lankinen toimii Lappeenrannassa elinkeinoyhtiö Wirman toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa erilaisissa päällikkötason tehtävissä. Vuosituhannen alussa hän oli viisi vuotta Lappeenranta-Imatran aluekeskusohjelman projektipäällikkönä. Koulutus: Kauppatieteiden maisteri. Suorittaa parhaillaan MBA-tutkintoa. Muuta: Lankinen on syntynyt Länsi-Saksassa, ja hänen äidinkielensä ovat saksa ja suomi. Hakemuksessaan hän pitää mielenkiintoisena Venäjän tarjoamia muuttuvia mahdollisuuksia. Pasi Leimi Kuka? Leimi on Lappeenrannan kaupungininsinööri, joka on työskennellyt kesästä saakka kaupungin virkaa tekevänä teknisenä johtajana. Leimi on kaupungin pitkäaikainen työntekijä. Hän on ollut Lappeenrannan leivissä vuodesta 2002 saakka. Aiemmin hän toimi Ratahallintokeskuksessa tarkastajana ja ylitarkastajana. Koulutus: Diplomi-insinööri. Muuta: Leimi harrastaa muun muassa enduromoottoripyöräilyä ja perinneratsastusta. Hakemuksessaan hän nostaa vahvuuksikseen muun muassa alueen ja sidosryhmien tuntemuksen. Olli-Pekka Mäkirintala Kuka? Mäkirintala on Englannin Cambridgessa asuva valmentaja ja johtaja. Tällä hetkellä hän työskentelee Altogame start up -yrityksen teknologiajohtajana. Altogame on virtuaalipeli, joka kannustaa ratkaisemaan työelämän ongelmia pelaamalla. Aiemmin Mäkirintala on toiminut muun muassa Nokialla ja vastannut liiketoiminnan tuotteiden kehityksestä. Koulutus: Tekniikan lisensiaatti ja kauppatieteiden maisteri. Muuta: Mäkirintala on hakenut myös Joensuun elinvoimajohtajaksi ja selvinnyt haussa loppumetreille. Joensuu päättää valinnasta todennäköisesti joulukuun aikana. Vesa-Jukka Vornanen Kuka? Seinäjokinen Vornanen on toiminut vuodesta 2009 saakka Seinäjoen kunnan ylläpitopäällikkönä. Sitä ennen Vornanen toimi Lehtimäen ja Vähänkyron kuntien teknisenä johtajana. Ennen kuntasektorille siirtymistään Vornanen on työskennellyt esimerkiksi rakennustarvikekaupan ja Venäjän viennin palveluksessa. Koulutus: Rakennusarkkitehdin tutkinnon lisäksi kouluttautunut insinööriksi, tradenomiksi ja kauppatieteiden maisteriksi. Väittelee joulukuussa kauppatieteiden tohtoriksi. Muuta: Vornanen on suunnitellut ja rakennuttanut Lehtimäen kuntaan useita rakennuksia. Johanna Väyrynen Kuka? Väyrynen työskentelee Lappeenrannan elinkeinoyhtiö Wirmassa innovaatiojohtajana. Ennen sitä on hän toiminut muun muassa yrityskehitysasiantuntijana Teknologiakeskus Kareltekissa, joka muuttui myöhemmin Technopolis Kareltek -yhtiöksi. Lisäksi hän on ollut kaksi vuotta Imatran kaupungilla vuorovaikutuksen kehittäjänä. Koulutus: Diplomi-insinööri ja metsätalousinsinööri. Lisäksi suorittanut muun muassa johtamisen erikoisammattitutkinnon. Muuta: Väyrynen on syntynyt Porissa, ja hänellä on kolme lasta. Hakemuksessaan hän kertoo tuntevansa Lappeenrannan alueen vetovoimatekijät ja toimijat hyvin. Topiantti Äikäs Kuka? Imatran kaupunkikehitysjohtajana työskentelevä Äikäs on aiemmin toiminut Imatran teknisenä toimialajohtajana. Hänen muu työkokemuksensa painottuu voimakkaasti yliopistomaailmaan. Hän on ollut muun muassa projektipäällikkönä Oulun yliopiston maantieteen laitoksella ja tutkijatohtorina Suomen Akatemiassa. Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri, filosofian tohtori. Muuta: Äikäs on toiminut lukuisissa asiantuntijatehtävissä ja hänen osaamisalueeseensa kuuluvat esimerkiksi elävät kaupunkikeskustat. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/28/Triathlonia%20harrastava%20toimitusjohtaja%20ja%20entinen%20nokialainen%20%E2%80%94%20Katso%20superjohtajahakijoiden%20esittelyt%20t%C3%A4st%C3%A4/2016121536496/4