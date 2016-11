Uutinen

Etelä-Saimaa: Sienimäen Siwa on torstaista lähtien K-Market Siwa Sienimäki Rouskunkadulla Imatralla avautuu K-Marketina tämän viikon torstaina 1. joulukuuta, kertoo Keskon aluetiedote. Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-Marketeiksi jatkuu ripeässä tahdissa. Jo yli 200 kauppaa Suomessa on muutettu K-Marketeiksi. Kuluvan vuoden päättyessä yli 220 kauppaa on avautunut K-Marketeina. Muutoksessa vaihtuvat paitsi kauppojen ilme, myös tuotevalikoima. Valikoimiin tulee Pirkka- ja K-Menu-tuotteita. Muutoksen jälkeen kaupassa käy Pins-kortin sijaan K-Plussakortti. Keskon varatoimitusjohtaja ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala sanoo tiedotteessa, että Kesko rakentaa nyt maan kattavinta ja palvelevinta lähikauppaverkostoa. Samalla kauppojen hintataso laskee. Asiakkaiden sanotaan ottaneen muutoksen vastaan hyvin. Seuraavan kahden vuoden aikana tavoitteena on, että kaikki Siwat ja Valintatalot on siirretty K-kauppiaille. Näiden muutostöiden lisäksi Keskolla on käynnissä koko K-Market -ketjun uudistus, jonka tiimoilta kaupat saavat uuden ilmeen. Imatran seutukunnan alueelta viimeisimmät muutokset K-Marketeiksi ovat kokeneet Siwa Rasila Ruokolahdella ja Karhumäen Valintatalo Imatralla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/28/Sienim%C3%A4en%20Siwa%20on%20torstaista%20l%C3%A4htien%20K-Market%20/2016521537295/4