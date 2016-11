Uutinen

Etelä-Saimaa: Seitsemän miljoonaa Ruokolahdella ensi vuonna Kirkonkylän kouluun Ruokolahti varaa ensi vuodeksi seitsemän miljoonaa euroa Kirkonkylän koulun rakentamiseen. Rakentamisen rahoitus jakautuu useammalle vuodelle. Kunnan talousarvioehdotuksessa investointien kokonaisarvo on 8,7 miljoonaa euroa. Budjetin käyttötalouden menot nousevat ensi vuonna 35,3 miljoonaan euroon. Tästä Eksoten ensi vuoden osuus on arvioitu 20,1 miljoonaksi euroksi. Ruokolahden kunnanhallitus viimeisteli talousarvioesityksen maanantaina. Valtuuston käsittelyssä se on 12. joulukuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/28/Seitsem%C3%A4n%20miljoonaa%20Ruokolahdella%20ensi%20vuonna%20%20Kirkonkyl%C3%A4n%20kouluun/2016521538955/4