Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahden VPK vaihtoi nelivetoon, uuden miehistöauton uskotaan parantavan toimintakykyä rutkasti Ruokolahden vapaapalokunnan (VPK) etenemiskyky on parantunut kertaheitolla. Syynä on uusi miehistö- ja ensivasteauto, jonka VPK hankki. Vanha takavetoinen auto vaihtui uuteen nelivetoiseen, tämä parantaa palokunnan toimintaedellytyksiä kertaheitolla, sanoo VPK:n puheenjohtaja Esko Toivonen. — Varustetaso petraantui paljon, samaten nelivetoisen auton etenemiskyky on aivan eri luokkaa kuin vanhan takavetoisen, Toivonen toteaa. Maalaispitäjän hälytyksistä moni ohjautuu syrjäkylille, missä auton etenemiskyky on ensiarvoisen tärkeää. Osansa tuovat vesistöt, jotka näkyvät hälytystehtävissä. Kesäaikaan auton perässä on monessa tapauksessa vene, neliveto helpottaa myös venetrailerin kuljettamista. Hankintahintaa autolle kertyi 60 000 euroa. Palosuojelurahasto tuki hankintaa 16 000 eurolla, loput maksaa VPK. — Rahaa oli vähän säästössä, loput hoidettiin lainalla, jonka Ruokolahden kunta takasi. Pääasiassa on pyritty siihen, että kalusto olisi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen omistuksessa, mutta laitoksella ei ollut rahaa uuteen autoon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/28/Ruokolahden%20VPK%20vaihtoi%20nelivetoon%2C%20uuden%20miehist%C3%B6auton%20uskotaan%20parantavan%20toimintakyky%C3%A4%20rutkasti/2016521537298/4