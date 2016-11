Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärvi turvaa tulosta jatkamalla koulun poistoaikaa Rautjärven kunta hakee ensi vuonna ylijäämäistä tilinpäätöstä uuden koulun poistoaikaa pidentämällä. Ensi vuoden budjetissa poistot lisääntyvät 17 prosentilla Simpeleen uuden koulun käyttöönoton johdosta, ja ensi vuosi on budjettilaskelmissa muodostumassa vain vaivoin ylijäämäiseksi. Poistoja aiotaan kuitenkin leikata muuttamalla koulun poistoaikaa 20 vuodesta 30 vuodeksi. Poistoajan lisääminen muuttaa ensi vuoden ylijäämän 150 000 euroon. Muutos vaatii valtuuston päätöksen. Ensi vuoden vuosikate on Rautjärvellä jäämässä 1,65 miljoonaan euroon. Investointeja on listattu nettomääräisesti talousarvioon vajaat 1,1 miljoonaa euroa. Investointien rahoittamiseen ei aiota ottaa velkaa. Rautjärven verotulot rakennetaan 20,25 prosentin tuloverolle. Verotulojen ennakoidaan nousevan ensi vuoden aikana 2,3 prosenttia. Kunnan saamien valtionosuuksien on ennakoitu putoavan ensi vuonna 6,9 prosentilla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/28/Rautj%C3%A4rvi%20turvaa%20tulosta%20jatkamalla%20koulun%20poistoaikaa/2016521538956/4