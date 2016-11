Uutinen

Etelä-Saimaa: Plussa-kortti kelpaa taas Savitaipaleen kirkolla Savitaipaleen kirkonkylään avautuu torstaina uusi kauppa. Plussa-kortille on silloin taas käyttöä, kun K-ryhmä palaa muutaman vuoden tauon jälkeen. Tero ja Saija Kiiski aloittavat kauppiasuransa loppukesällä ovensa sulkeneen Ostolan tiloissa. Syksyn aikana tehdyssä remontissa nimen, etukortin ja kauppiaiden vaihtumisen myötä kaupan sisustus muuttui uuteen uskoon. Heti ovella asiakas huomaa, että nyt myymälää kierretään myötäpäivään ja kassat ovat siellä, missä ennen odottivat ostoskärryt. Hyllyt, tiskit ja kylmäkaapit ovat kaikki uusia ja uusissa paikoissa. Uudet kauppiaat ovat selvittäneet, mitä Ostolassa myytiin ja mitä sen asiakkaat ja savitaipalelaiset ylipäätään kaipaavat. — Ostolassa myytiin paljon käyttötavaraa elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden ohella. Meille tuleekin nyt käyttötavaraa liki kymmenkertaisesti tavalliseen K-marketiin verrattuna, Saija Kiiski toteaa. Vaatteita myydään myös, mutta ei yhtä laajalla valikoimalla kuin Ostolan aikaan. Ostolan tapaan uusi K- market satsaa tuoreiden elintarvikkeiden palvelutiskiin. Niistä löytyy tuttuja paikallisia tuotteita. — Salaatit tulevat edelleen ravintola Sahramin eineskeittiöstä, ja Ostolan rieska pysyy valikoimassa, samoin Reiposen makkarat, Tero Kiiski kertoo. Kuusi Ostolan työntekijää jatkaa K-marketissa vanhoina työntekijöinä. Heidän lisäkseen on palkattu yksi uusi. Kauppiaspariskunta täydentää työvoimaa aina siellä, missä tarvitaan. — Savitaipale on loistava paikka aloittaa kauppiaana, Tero Kiiski uskoo. Lue koko uutinen:

