Etelä-Saimaa: Mihin lappeenrantalaisten rahat seuraavina vuosina laitetaan — valtuusto päättää myös länsialueen koulujen määrästä Mitä pitäisi tehdä Lappeenrannan jäähallille, pääkirjastolle sekä nuoriso- ja monitoimitalo Monarille tulevina vuosina? Muun näiden rakennusten peruskorjausten selvitystarpeesta päätetään tänään Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa, kun 59 valtuutettua päättää ensi vuoden talousarviosta. Myös Lappeenrannan länsialueen palveluverkkouudistuksesta tehdään päätös. Tähän mennessä on päätetty, että pienet alakoulut keskitetään Sammonlahden ja Lappeen kouluun Ruoholammelle Kourulaan jääviä 1.—2.-luokkia lukuunottamatta. Tänään päätetään siitä, tuleeko Ruoholammelle alakoulun lisäksi myös yläkoulu, vai löytyykö alueen ainoa yläkoulu edelleen vain Sammonlahdesta. Lappeenrannan ensi vuoden talousarvion perustana on käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2017—2018. Käytännössä se tarkoittaa, että säästöohjelma sanelee paljon, mihin kaikkeen on ja ei ole varaa. Lappeenrannassa verotulojen arvioidaan laskevan ensi vuonna 2,9 prosenttia. Talousarvion suurin menoerä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin maksuosuus pienenee 3,3 prosenttia. Lappeenrannan lainakanta tulee vuosina 2014—2016 pienenemään noin 23,5 miljoonaa euroa. Valtuuston kokousta voi seurata joko paikanpäällä Lappeenrannan kaupungintalossa tai netistä suorana kello 14 alkaen täältä: Lappeenrannan valtuuston kokous. Lue koko uutinen:

