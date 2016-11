Uutinen

Etelä-Saimaa: Lossi palaa liikenteeseen Rongonsalmella, mutta huono onni jatkuu — aura-auton apuna toiminut nosturi kaatui ojaan Vastoinkäymiset jatkuvat Puumalan Rongonsalmen lossitapauksen ympärillä. Järveen suistunut aura-auto saatiin sunnuntai-iltapäivällä nostettua maihin, mutta aura-auton nostotöissä ollut ajoneuvonosturi luisui vuorostaan ojaan Lieviskäntiellä sunnuntai-iltana. — Kun raskas ajoneuvonosturi lähti paluumatkalle, noin kilometrin taipaleen jälkeen se ajautui tuntemattomasta syystä ojaan ja kaatui täysin kyljelleen, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomestari Eero Aho. Palokunta kävi tarkastamassa, ettei vuotoja ole. Paikalle tilattiin hinauskalustoa, mutta nosturia ei vielä sunnuntai-iltana saatu pyörilleen. — Talkoot jatkuvat tänään, kun päivä valkenee, Aho kertoo. Palomestari arvioi, että tie on jossain vaiheessa päivää poikki nosturin noston vuoksi. Operaatiosta tulee hänen mukaansa erittäin hankala. Toiveissa on, että nosturi saataisiin ylös ojasta maanantain aikana. — Täksi päiväksi on luvattu pientä pakkasta, mutta huomenna lauhtuu, ja tien kantavuus taas heikkenee, jolloin sinne on hankalaa mennä suurella ajoneuvonosturilla. Rongonsalmen lossi liikennöi Ahon mukaan maanantaina aikataulun mukaan, mutta kyytiin otetaan vain henkilö- ja pakettiautoja, ei raskasta liikennettä. Rongonsalmeen vietiin viikonloppuna öljypuomeja. Aho kertoo, että paikalla käy maanantaina Puumalan kunnan teknisen toimen edustaja ja pelastuslaitoksen edustaja tarkistamassa öljypuomituksen. — Tarvittaessa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Lue koko uutinen:

