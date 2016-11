Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan valtuustossa päärooliin nousi taas kerran uusi teatteri Lappeenrannan talousarviovaltuusto eteni maanantaina tutulla kaavalla. Puheenvuoroja oli paljon, muutosesityksiäkin tehtiin, ja lopulta äänestysten jälkeen kaupunginhallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi hyväksyttiin euronkaan muuttumatta. Ryhmäpuheenvuoroissa kehuttiin kautta linjan nykyisen valtuuston yhteistyökykyä kuluneen neljän vuoden aikana. Valtuuston saavutuksiksi nostettiin kaksi talouden tasapainotusohjelmaa ja laaja organisaatiouudistus. Lainamääräkin on saatu laskuun, mikä on melkoinen suoritus, ja tyytyväisiä oltiin myös Eksoten toiminnan tehokkuuteen. Pääroolin kokouksessa vei kuitenkin uusi kaupunginteatteri ja sille budjetissa esitetty 500 000 euron lisämääräraha selvästi kohonneiden vuokrien maksuun. Perussuomalaisten Ilpo Heltimoinen esitti omassa ryhmäpuheenvuorossaan, että lisäeuroja teatterille ei myönnetä. Heltimoinen esitti tuon puoli miljoonaa jaettavaksi niin, että nuoristo- ja liikuntatoimi saa 150 000, kulttuuritoimi 100 000 taiteen perusopetukseen ja kasvatus- ja opetustoimi 250 000 euroa varhaiskasvatukseen. Heltimoista säestivät ja esityksiä kannattivat perussuomalaisten Jani Mäkelä ja Kimmo Heinonen, joiden mielestä teatterin toiminta on jotakuinkin vastuutonta. Teatteri sai myös paljon puolustajia muista ryhmistä, jos kohta jotkut puolustajistakin sanoivat, että teatterin markkinointi voisi olla monipuolisempaa ja tehokkaampaa. Teatterin ärhäkkäimmät puolustajat tulivat demareista. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Päivi Kukkonen syytti perussuomalaisia teatterin vainoajiksi. Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Olli Saarela sanoi, että kiitos perussuomalaisten Lappeenranta on saanut aiheetonta valtakunnallista julkisuutta kulttuurivastaisuudesta. Äänestyksessä teatteri sai rahansa ja Heltimoisen esitykset kaatuivat selkein luvuin. Lue koko uutinen:

