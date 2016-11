Uutinen

Etelä-Saimaa: Kansanedustaja pukeutuu Imatran Valtionhotellin vanhaan pöytäliinaan Linnan juhlissa Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto pukeutuu Linnan juhlissa Imatran Valtionhotellin entiseen pöytäliinaan. Helsinkiläisen Tauko Designin Mila Moisio suunnitteli kansanedustajalle iltapuvun kierrätyskankaasta. — Moisio näytti mitä kankaita heillä sattui olemaan. Keltainen sattuu olemaan lempivärini, joten ajattelin, että tästä saa tosi kivan mekon, Alanko-Kahiluoto kertoo. Moisio suunnitteli ja ompeli iltapuvun alusta asti itse. Kansanedustaja ei tiedä miten Valtionhotellin vanha pöytäliina on kulkeutunut Tauko Designille. Tieto kankaan aiemmasta käytöstä saa mielikuvitukseen laukkaamaan. — Joku laittoi viestiä, että tiesinkö, että siellä on kummitellut. Ehkä siitä saa iskettyä juttua myös juhlissa. On myös hauska sanoa, että on pukeutunut vanhaan pöytäliinaan. Alanko-Kahiluodon mielestä on hienoa päästä käyttämään kierrätysmateriaalista valmistettua vaatetta itsenäisyydenpäivän vastaanotolla. Hän pukeutuu kierrätyskankaisiin myös arkisin. — Tälläkin hetkellä minulla on yllä vanhasta sairaalakankaasta valmistettu talvitakki, joka on Tauko Designissa valmistettu. On hienoa, että tekstiilit käytetään loppuun. Kansanedustajasta on myös hyvä päästä tukemaan kotimaisia nuoria suunnittelijoita, jotka ompelevat suunnittelemansa vaatteet itse. Hän kertoo, että suunnittelijat ottivat häneen yhteyttä ja tarjosivat iltapukua Linnan Juhliin. — Käyn säännöllisesti heidän kaupassaan, joten he tietävät että tykkään heidän vaatteistaan. Kun he kysyivät onko minulla vielä Linnan juhliin pukua, innostuin heti. Linnan juhlien jälkeen mekkoa lyhennetään todennäköisesti niin, että sitä voi käyttää kesäjuhlissa. Pitkälle iltapuvulle tulee käyttöä suhteellisen harvoin. Kierrätyspuvun lisäksi Alanko-Kahiluoto pukee ylleen sulatetuista hopeaesineistä valmistetut kierrätyskorut. Rannekoru ja korvakorut ovat Tiia Arkon käsialaa. Alanko-Kahiluodon juhlapuvusta uutisoi ensin Ilta-Sanomat. Kansanedustaja jakoi kuvan mekosta Instagramissa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/28/Kansanedustaja%20pukeutuu%20Imatran%20Valtionhotellin%20vanhaan%20p%C3%B6yt%C3%A4liinaan%20Linnan%20juhlissa/2016121538541/4