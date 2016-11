Uutinen

Etelä-Saimaa: Hymynaama palkintona rajoitusten noudattamisesta – Lappeenranta kierrättää nopeusnäyttöjä koulujen ja päiväkotien lähettyvillä Lappeenrannassa on otettu marraskuussa käyttöön kaksi kiertävää nopeusnäyttötaulua. Autoilijoiden ylinopeudesta huomauttavat taulut sijoitetaan vuorotellen eri koulujen ja päiväkotien ympäristöön muistuttamaan turvallisesta ajamisesta. Kaupungin kadut ja ympäristö -osasto asettaa näyttötaulut kaduille, joilla korkein sallittu ajonopeus on 40 kilometriä tunnissa. Tällä hetkellä näytöt ovat Hiessillankadulla Myllymäen koulun läheisyydessä. Näyttötauluissa on kolme eri kuvaa, jotka tulevat näkyviin autoilija nopeuden mukaan. Nopeusrajoitusten mukaisesti ajavalle autoilija näyttö näyttää hymynaamaa. Ylinopeudesta naama kääntyy mutruun. Jos ajoneuvon nopeus ylittää 60 kilometriä tunnissa, taulu näyttää huutomerkkiä. Liikenneturvallisuudesta vastaava suunnitteluinsinööri Alexandru Simut kadut ja ympäristö -osastolta kertoo, että näyttötaulut sopivat paikkoihin, joihin ei voi rakentaa hidasteta tielle. — Nopeusnäyttötaulu on edullinen vaihtoehto muihin liikennehidasteisiin verrattuna. Etuna on myös se, että taulu luo sosiaalista painetta, jonka ansiosta moni kovaa ajava hidastaa vauhtiaan ja voi muuttaa ajotottumuksiaan pysyvästikin. Taulut muistuttavat autoilijoita siitä, että koulujen ja päiväkotien läheisyydessä on aina syytä ajaa tavallista varovaisemmin, Simut sanoo kaupungin tiedotteessa. Näyttötauluun yhdistetty tutka mittaa autojen nopeuden ja näyttää sen taulun alakulmassa. Laite myös tallentaa ajetut nopeudet rekisteriin. Simut sanoo, että ajonopeuksien näkyminen vaikuttaa kuljettajien käyttäytymiseen. — Tutkimukset osoittavat, että näyttötaulut alentavat ajonopeuksia ja onnettomuusriski vähenee. Ajonopeudet laskevat vielä enemmän, jos kuljettajat näkevät ajonopeutensa. Varsinainen nopeusvalvonta on kuitenkin poliisin vastuulla. Lappeenrannan kaupunki sai näyttötaulut lahjoituksena Lähitapiola Kaakkois-Suomelta. Lue koko uutinen:

