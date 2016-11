Uutinen

Etelä-Saimaa: Esperi Care ostaa Suvanto Kodin Joutsenosta, Lappeenrantaan tulossa palvelutalo Esperi Care Oy jatkaa yritysostoja hankkimalla Joutsenossa toimivan Suvanto Koti Oy:n koko osakekannan omistukseensa. Tarja Mylläri myy Suvanto Kodin Hoiva- ja terveyspalvelualan yritykselle Esperille.Suvanto Kodissa on 17 paikkaa tehostettua palveluasumista ikääntyneille. Yrityksen liikevaihto on 785 000 euroa ja yrityksessä työskentelee 10 henkilöä.— Vaatimusten alalla kasvaessa koin, että oli hyvä aika myydä yritys. Olen iloinen, että löysin sopivan ja luotettavan kumppanin, jolla on sama arvomaailma sekä yhteneväiset kehitysnäkymät liiketoiminnalle, toteaa toimitusjohtaja Tarja Mylläri. Mylläri jatkaa Esperin palveluksessa.Esperi Care Oy:n toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni sanoo Esperin jatkavan kasvustrategiaansa.— Palveluverkkomme Etelä-Karjalan alueella vahvistuu tämän kaupan myötä. Laajennamme toimintaamme vuoden päästä, kun Lappeenrantaan valmistuu kevyemmän asumisen Saga-palvelutalo. Tutkimme jatkossa myös muita mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseen, sanoo Aarnio-Isohanni. Esperi tarjoaa asumispalveluita ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille sekä vammaisille. Esperi tekee yhteistyötä yli 150 kunnan kanssa ja sillä on yli 3 700 asukaspaikkaa ympäri Suomea. Esperi työllistää 4 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja sen liikevaihto tänä vuonna on yli 160 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/28/Esperi%20Care%20ostaa%20Suvanto%20Kodin%20Joutsenosta%2C%20Lappeenrantaan%20tulossa%20palvelutalo%20/2016121536494/4