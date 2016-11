Uutinen

Etelä-Saimaa: Elmeri Kaksonen solmi kaksivuotisen jatkon SaiPan kanssa Laitahyökkääjä Elmeri Kaksonen on solminut kahden vuoden jatkosopimuksen SaiPan kanssa. Kaksosen uusi sopimus jatkuu kevääseen 2019 saakka. Kaksonen siirtyi takaisin SaiPaan kesken viime kauden pelattuaan sitä ennen Tapparassa syksystä 2012 saakka. Hän on viihtynyt SaiPassa hyvin. — Hyvät fiilikset. SaiPassa olen aina viihtynyt hyvin. Kun viime kaudella tuli mahdollisuus siirtyä, ei ollut vaikea päätös palata ja helppoa oli nyt sitten myös sopia jatkosta, Kaksonen sanoo. — Lappeenranta on kotikaupunki, täällä tuli nuoruusvuodet vietettyä ja kaupungissa on paljon kavereita ja tuttuja, se tietysti helpottaa aina. Kaksonen on tällä kaudella tehnyt 18 ottelussa tehot 5+4=9. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/28/Elmeri%20Kaksonen%20solmi%20kaksivuotisen%20jatkon%20SaiPan%20kanssa/2016121536648/4