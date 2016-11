Arkistosta: Malminetsijä Raimo Ronkanen tienasi ensimmäiset nikkelimarkat Lappeenrannan Tuosan rantakivestä

Kuva: Yrjö Utti

Etelä-Saimaa esitteli lappeenrantalainen rakennusmestarin Raimo Ronkasen malminetsintäharrastusta lokakuussa 1997. Ronkanen oli jo silloin kokenut ja monesti palkittu sekä Etelä-Karjalan pitkäaikaisin malminetsijä. Ura on jatkunut tämän haastattelun jälkeenkin, näihin vuosiin saakka.

Etelä-Saimaa 12.10.1997

MALMINETSIJÄ EI PÄÄSE OMILLEEN — PALKITTUNAKAAN

Ilpo Leskinen

Lappeenrantalaisen rakennusmestarin Raimo Ronkasen malminetsintäharrastus alkoi Saimaalta 1960-luvun lopulla. Veneilyn, kalastuksen ja marjastuksen ohella heräsi kiinnostus rantakivien tutkimiseen.

Eikä turhan takia, sillä rannalta hän löysi elämänsä ensimmäiset malmikivet. Lauritsalan edustalla sijaitsevan Tuosansaaren luoteisrannalta löytyi nikkelipitoinen lohkare.

Löydöksellä Ronkanen sai ensimmäisen malminetsintäpalkinnon Outokumpu Oy:ltä vuonna 1972. 0,7 prosenttia nikkeliä ja 0,3 prosenttia kuparia sisältänyt näyte toi 750 markan malminetsintäpalkinnon.

Nikkelilohkare oli melkoinen päänavaus. Raimo Ronkanen on palkittu malminäytteistä yli 30 kertaa. Viimeisin palkinto on viime talvelta, Vehkataipaleen Suursuon nikkelilöydöistä.

Malminetsijä ei pääse palkinnoilla rikastumaan, puhumattakaan että omilleen, ei edes Ronkanen. Tosin omilleen pääsy tai voiton saaminen ei ole ollut perimmäisenä tavoitteena.

– Malminetsintä on minulle samanlainen harrastus kuin joillekin toisille tenniksen peluu tai punttien nosto. Harrastus on kuitenkin vaatinut paljon ilmaista työtä.

Ronkanen on saanut palkintoja Outokumpu Oy:ltä, Geologian tutkimuskeskukselta, osuuspankin Malmimania-kilpailusta sekä Taipalsaaren, Joutsenon ja Ruokolahden kunnilta.





Uudelleen Tuosansaareen

Taipalsaaren kaakkoiskulma ja Lauritsalan seutu on ollut Ronkasen yksi keskeisin malminetsintäalue.

Hän on sahannut Tuosansaaren-Vehkataipaleen-Pakkalan-Toijansalmen seutua vuosikymmenien aikana ristiin rastiin ja poikennut vielä itäänpäin Kattelussaareen ja lähisaarille.

Samoilla jäljillä Ronkanen oli myös Vehkataipaleen Suursuon reunassa, josta hän on tehnyt useita nikkelilöytöjä.





Parista louhoksesta vuorivillaa

Geologian tutkimuskeskus on suorittanut alueella koekairauksia, jotka jatkuvat parhaillaan Pakkalassa ja Sampolanmäellä lähellä Toijansalmea. Ronkanen on löytänyt myös kuparivyöhykkeen, joka kulkee Kanavansuulta Niemiseen.

Geologian tutkimuskeskus on suorittanut alueella koekairauksia, jotka jatkuvat parhaillaan Pakkalassa ja Sampolanmäellä lähellä Toijansalmea. Ronkanen on löytänyt myös kuparivyöhykkeen, joka kulkee Kanavansuulta Niemiseen.Raimo Ronkanen on malminetsintämatkoillaan liikkunut laajalti Etelä-Karjalassa ja Savon puolellakin.

Lappeenranta ja Taipalsaari ovat tulleet Ronkaselle tutuiksi laajemminkin, samoin Joutseno, Ruokolahti, Puumala, Ristiina, Suomenniemi ja Savitaipale.

Ronkasen malminäytteet ovat olleet aina lupaavia, mutta ne eivät ole johtaneet koekairauksia pitemmälle. Sen sijaan kaksi teollisuusmineraaleja sisältänyttä näytettä on johtanut kaivostoimintaan.

Vuorivillan raaka-ainetta louhitaan Savitaipaleen Vanhassa-Kärnässä sekä Joutsenon Kuurmanpohjassa. Kolmantena on Aholan louhos, jossa Ronkanen oli toisena löytäjänä.





Kultaa kannattaa etsiä Etelä-Karjalasta

Kysymys, löytyykö Etelä-Karjalasta kultaa, on Ronkasen näkökulmasta jälkijättöinen. Hän on jo löytänyt, useamman kerran. Kultaa on löytynyt erilaisten kiisujen, useimmiten arseenikiisun yhteydessä.

Ronkasen kullanetsintäkartalla nousee esiin kolme paikkaa: Lappeenrannan Kanavansuu, Ruokolahti ja tuoreimpana Savitaipale. Kohonneet arseenikiisupitoisuudet ovat vinkkinä kullan olemassaolosta.

– Etelä-Karjalassa on rapakivialueen ulkopuolella sellainen kallioperä, että kultaa kannattaa ilman muuta etsiä.

Ronkasella on Ruokolahdelta useampia kultapitoisia arseenikiisulöydöksiä.

Tuorein löydös on tehty viime vuonna Savitaipaleelta, jossa analyysin mukaan on kultaa kuusi grammaa tonnissa. Kullan jäljille Ronkasen johdatti Savitaipaleellakin arseenikiisu.

Kultaa on löydetty Etelä-Karjalasta ilman Ronkastakin: Suomenniemen Luotolahdelta ja Ruokolahden Jukajärveltä.





Kaavoittaja ehti ennen Ronkasta

Erikseen on mainittava Lappeenrannan Kanavansuu, jonne – onneksi vai valitettavasti – kaavoittaja ehti ennen Ronkasta.

– Kanavansuulta löytyy arseeni-, kupari-, rikki-, magneettikiisua ja sinkkiä. Lisäksi löytyy niobia ja vismuttihohdetta, jotka ovat hyvin harvinaisia.

Ronkanen lähetti 1990-luvun alussa Kanavansuulta useita näytteitä tutkittavaksi. Toinen arseenikiisunäyte sisälsi kultaa 1,5 grammaa tonnissa ja toinen vajaat kaksi grammaa.

Ronkanen oli jo 1980-luvulla todennut Kanavansuun kallioperässä malmimineralisaatiota. Hän pääsi paremmin tutkimaan vasta, kun sahan alueelle ryhdyttiin räjäyttämään viemärilinjaa. Hän tietää kertoa, että pitkänomainen malmio ulottuu sahan alueelta telakan tienoille.

Yhden telakan läheisen rinnetontin reunasta jouduttiin louhimaan kalliota: paljaassa seinämässä kimmelsi Kanavansuun koko mineraalivalikoima.





Kordieriittikoru 50-vuotislahjaksi

Kanavansuun telakan läheltä Ronkanen on löytänyt myös kordieriittia, tummansinistä korukiveä, jonka tunnetuin esiintymä on Pielavedellä.

Kanavansuun kordieriitista on valmistettu ainakin yksi koru syntymäpäivälahjaksi.

Ronkanen oli valitsemassa sopivaa lohkaretta korua varten. Lopputulosta hän ei ole nähnyt, mutta on kuullut siitä myönteisiä arvioita.





Harvinaisen kuparin jäljillä Kasukkalassa

Ronkasen malminetsinnän tämän syksyn ykköskohde on ollut Lappeenrannan Kasukkala, jossa hän on jäljittänyt harvinaisia kuparimineraaleja: borniittia ja kuparihohdetta.

Ronkanen ei ole Kasukkalassa ensimmäistä kertaa. Hän tutki jo reilut kymmenen vuotta sitten kynnettyä hakkuualuetta. Kuparikiisupitoiset lohkareet jäivät vielä irrallisiksi löydöiksi ilman, että kokonaisuus olisi avautunut.

Kun Ronkanen myöhemmin kävi katsomassa Kasukkalan liepeillä olevaa sepelilouhosta, kuparilohkareiden alkuperä alkoi selvitä.

Kasukkalassa riittää Ronkaselle vielä runsaasti tutkittavaa, eikä talventulo välttämättä katkaise etsintää.

Hän on etsinyt malmeja hiihtämälläkin. Hiihtoretkellä hän osui kerran kuin sattumalta volframilöydökseen Savitaipaleen ja Mäntyharjun rajalla. Ristiinasta volframia löytyi syyspimeillä.

1980-luvulla Ronkanen oli töissä Riihimäellä ja Helsingin seudulla, joten Uudellemaalle muodostui toinen keskeinen malminetsintäalue.

Työpäivän jälkeen jäi aikaa malmikivien etsiskelyyn. Kärkölästä hän teki kuparilöydöksen 1985. Seuraavana vuonna löytyi Hausjärven ja Mäntsälän rajalta arseenikiisua, joka sisälsi kultaa.





Ruokolahden kaunis ruusukvartsi

Raimo Ronkanen oli harrastanut malminetsintää jo pitemmän aikaa, ennen kuin hän kiinnostui korukivistä tai korukivet hänestä.

Harvinaista epidoottia löytyi Lappeenrannan Tapavainolasta. Joutsenosta löytyi uvaroviittia, joka on granaatin hyvin harvinainen muunnos.

Ronkasen ikkunapenkin kivikokoelmasta pistää silmään kaunis vaaleanpunainen ruusukvartsi, joka on Ruokolahdelta. Sieltä Ronkanen on löytänyt myös sinikvartsia sekä kordieriittia. Sikäläinen kordieriitti on hänen havaintojensa mukaan laadukkaampaa kuin Kanavansuulla.

Malmin- ja korukiven etsintää ovat helpottaneet merkittävästi tietyömaiden kallioleikkaukset, aukkohakkuut aurauksineen sekä kallionlouhinta metsäautoteillä.

Ronkanen ilmestyy heti paikalle, kun saa tietää, että jollakin hänen malminetsintäalueistaan louhitaan kalliota.

Vehkataipaleentien taannoinen uudistaminen Sudensalmelle saakka avasi Ronkaselle uudet ulottuvuudet Tuosansaaren nikkeliesiintymiin. Osa tienvarren kallioleikkauksen tuottamista löydöksistä on vielä analysoimatta.





Jos vielä timantteja



Kasukkalan kupari työllistää Ronkasta ennalta-arvioimattoman ajan. Hän arvelee, että etsintäalue vielä laajenee.

Seuraavaa tutkimuskohdetta hän ei ole päättänyt. Valinnanvaraa riittää.

– Timantteja en ole vielä löytänyt, joten timantinetsintä kiinnostaisi.

Pitkät ajomatkat Pohjois-Savon ja -Karjalan timanttikentille tekevät etsinnät liian kalliiksi. Bensakulut ovat jo nykyisellään Ronkasen malminetsintää rajoittava tekijä.

Pohjois-Savoa vähän edullisempi vaihtoehto on onneksi tarjolla: tulivuorenpurkauksissa maanpinnan tuntumaan syntyneitä kivilajeja eli vulkaniitteja löytyy Etelä-Karjalastakin, erityisen sopivia Ruokolahdelta.

– Venäläiset geologit ovat todenneet, että Saimaan alue on otollista timanttien etsinnälle, Ronkanen on saanut tietää.

Koko Suomen geologisten piirteiden tunnistaminen on Ronkasen mukaan mahdoton tehtävä. Hän pärjää parhaiten Kaakkois-Suomessa, mutta Pohjanmaa on jo täysin vierasta aluetta.