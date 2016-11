Uutinen

Etelä-Saimaa: 1980-luvun puhelinasentajista vain harva saa enää palkkansa puhelimista Kuusi Lappeenrannan ammattikoulun puhelinasentajalinjalla vuosina 1979—1981 opiskellutta kokoontui lauantaina vanhaan opinahjoonsa. Paikalla olivat myös heidän opettajansa. 1980- ja 1990-luvun taitteessa ammattikoulutuksessa varauduttiin jo tulevaan, sillä murros puhelinalalla oli alkanut. — Meille opetettiin pääasiassa digitaalista tekniikkaa, Veikko Hiiri kertoo. Puhelinasentajat kuuluivat siten digimurroksen uranuurtajiin, joille konekielinen ohjelmointi tuli tutuksi. 1980-luvun alussa uskottiin tietoliikenteen muuttuvan kokonaan digitaaliseksi vuoteen 2029 mennessä. Arvio heitti 30 vuodella. Niin opettajat kuin oppilaatkin ovat joutuneet pitämään itsensä ajan tasalla, kouluttautumaan omasta halusta omalla ajalla. 17 valmistuneesta puhelinasentajasta vain kolme saa nykyisin leipänsä puhelinten parista. Muiden ammattikirjo on laaja. — Me olemme olleet sillä moniosaajan uralla, josta niin paljon nykyään puhutaan. Meillä on ollut valmiutta vaihtaa alaa ja tehdä erilaisia töitä samanaikaisestikin, Hiiri sanoo. Hiiri kouluttautui myöhemmin medianomiksi ja jäi vähän aikaa sitten eläkkeelle sisällöntuottajan tehtävästä Puolustusvoimissa. Viidestä muusta kurssitapaamiseen osaa ottaneesta yksi oli edelleen puhelinhommissa, yksi on teknikkona radio- ja tv-puolella ja kaksi myy autoja. Aiheesta laajemmin maanantain painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

