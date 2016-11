Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanhojentanssiharjoitukset alkavat — ”Koulua oli mennyt vasta pari viikkoa, kun jo buukattiin pariksi” Vanhojentanssiharjoitukset alkavat Lappeenrannan lukioissa ensi viikolla. Lukiolaispojat varaavat juhlapukunsa jopa puolta vuotta ennen vanhojentansseja. Jo elokuussa viidennes lappeenrantalaisen pukupalvelu Elegantin miesten puvuista oli varattu. Tanssit ovat helmikuussa. — Monet pojat haluavat, että sopiva puku on jo löytynyt, kun kesän jälkeen palataan kouluun, yrittäjä Airi Kiiski sanoo. Pukuja paitsi vuokrataan myös ostetaan kuukausia ennen suurta päivää. Elokuussa tyttöjen ja poikien vanhojentanssipuvuissa oli myyntipiikki, kertoo Lappeenrannan Halosen myymäläjohtaja Nina Haimila. Lappeenrannan lyseon lukiota käyvä Taavi Lautala tanssii vanhat jo helmikuussa, vaikka on vasta lukion ensimmäisellä luokalla. Hän aikoo tanssia myös vuoden päästä. — Syksyllä koulua oli mennyt vasta pari viikkoa, kun jo buukattiin pariksi. Smokin sovitus on joulukuun alussa Helsingissä. — Tämän vuoden tanssiparilla ei ollut kovia kriteerejä pukuni suhteen, mutta vuoden päästä pitää kuulemma olla kimalteleva rusetti. Ja kyllähän minä siihen suostun. Lappeenrannan Kimpisen lukiota käyvä Tanja Stenvall pitää vanhojentansseja lukion kohokohtana. — Se on prinsessapäivä, jonka kaikki haluavat. Ihanaa, että saa laittautua nätiksi. Stenvall tanssii vanhojentanssit helmikuussa. Vaaleanpunainen tyllimekko löytyi pari kuukautta sitten suomalaisesta nettikaupasta muutaman sadan euron hintaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/27/Vanhojentanssiharjoitukset%20alkavat%20%E2%80%94%20%E2%80%9DKoulua%20oli%20mennyt%20vasta%20pari%20viikkoa%2C%20kun%20jo%20buukattiin%20pariksi%E2%80%9D/2016121516400/4