Etelä-Saimaa: Talousongelmat riivaavat yhä NST Lappeenrantaa, uusi puheenjohtaja luottaa tulevaan Salibandyseura NST Lappeenranta ei ole päässyt eroon talousongelmistaan. Asia käy ilmi Kauppalehden protestilistalta, jonka mukaan NST:lle on tullut tänä syksynä maksuhäiriömerkintöjä maksamattomista laskuista noin 6200 euron verran. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Vartti Etelä-Karjala. NST on pyrkinyt eroon veloistaan jo usean vuoden ajan. Viimeksi seuran maksurästit olivat esillä huhtikuussa, kun Verohallinto peri seuralta 15 430 euron saatavia. — Olemme olleet pidemmän aikaa tiukalla säästökuurilla. Olemme tulleet aika rajusti positiivisen puolelle siitä tilanteesta, jossa olemme olleet. Näiden laskujen kokoluokka pienenee koko ajan. Tavoitteeni on, että emme joutuisi protestilistalle enää yhdestäkään laskusta, NST:n uusi puheenjohtaja Ville Kuusela toteaa. Kuuselan mukaan NST:n uudella hallituksella on hyvät valmiudet seuralle laaditun taloussuunnitelman toteuttamiseen. NST:n hallituksessa ovat Kuuselan lisäksi Timo Pöntinen, Mika Valtonen ja Jukka Kopra. — Olen tulevasta luottavainen. Minimitavoitteemme on, että seuran talous on tasapainossa vuoden kuluttua. Kuusela toteaa, että seuran jäsenillä rästejä ei maksateta lainkaan. — Näiden rahoitukset tulevat ihan muista kuin jäsenien rahoista, eli seuraa pitää myydä. Muutamia uusia hyviä yhteistyökumppaneita olemme jo saaneetkin. Kuusela kertoo tienneensä NST:n talouden ongelmista, kun päätti suostua seuran uudeksi puheenjohtajaksi. — Uskon, että tässä ei ole mitään sellaista, jota emme pystyisi hoitamaan suhteellisen järkevällä aikataululla kuntoon. Olemme nyt aloittaneet työt seuran kehittämiseksi. Haluan NST:hen muutosta, ja talous on yksi asioista, jotka haluan korjata. — Haluan, että NST:n talous on tasapainossa ja olemme tulevaisuudessa vakavarainen ja luotettava yhteistyökumppani kaikille muillekin, ei pelkästään omille jäsenille. Juttua oikaistu: Uusia maksuhäiriömerkintöjä on noin 6200 euron verran, ei noin 10200 euron, kuten jutussa aiemmin virheellisesti luki. Lue koko uutinen:

