Etelä-Saimaa: Rongonsalmen lossi ei lähde vielä liikkeelle — tehot eivät riitä nosturissa Lauantaina iltapäivällä järveen luisunut aura-auto tukkii edelleen Rongonsalmen lossin kulkureittiä. Paikalle tuotu 200 tonnin nosturi ei ole saanut autoa hievahtamaankaan paikoiltaan. Nosto-operaatio jatkuu tänään sunnuntaina. Meri- ja Järvi-Suomen lossien työturvallisuus- ja liikennejohtaja Matti Markkanen kertoo, että nosturiin hankitaan lisää vastapainoja, jotta auto saadaan pois vedestä. Kun auto on nostettu, ajosilta tarkistetaan. Markkasen mukaan tavoite on saada lossi kulkemaan sunnuntain aikana, mutta kellonaikaa hän ei osaa vielä sanoa. — Meidän ja kulkijoiden kannalta tämä on harmi, mutta kiertotie on olemassa, ei olla motissa eikä henkilövahinkoja sattunut, Markkanen sanoo. Aikataulun mukaan Rongonsalmella on lossiliikennettä pyhäisin kello 9—22. Lossilla ei ole yöliikennettä. Kiertotie kulkee Luukkolansaaren ja Ruokolahden kautta 62-tietä pitkin. Juttua on päivitetty kello 9.24. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/27/Rongonsalmen%20lossi%20ei%20l%C3%A4hde%20viel%C3%A4%20liikkeelle%20%E2%80%94%20tehot%20eiv%C3%A4t%20riit%C3%A4%20nosturissa/20161819/4