Etelä-Saimaa: Riannon johtajatar Riitta Auvinen muistaa juurensa Etelä-Karjalassa — "Olen oppinut työssäni ihan helvetisti" Yliluutnantti-isä opetti Riitta Auviselle suoran puheen ja kotiäiti kiinnostuksen kirjallisuuteen. Urallaan Riannon toimitusjohtaja on tehnyt hyppynsä tuntemattomaan yksin. Oli vuosi 1963, kun Riitta Auvinen syntyi Imatralla. Koska isä työskenteli raja-asemalla, tyttäreen tarttui suoraviivainen tapa olla ja puhua. — Armeijamaailmassa johdetaan sanomalla. Se on näkynyt isässä. Vuodesta 2012 Riitta Auvinen on ollut viestintätoimisto Riannon puikoissa. Toimisto sijaitsee vilkkaalla bisnesalueella Helsingin Kaartinkaupungissa. Yritys teki ensimmäisenä vuotena 300 000 euroa liikevaihtoa, toisena 500 000 ja viime vuotena kaksi miljoonaa. Yhden naisen toimisto on kasvanut kymmenhenkiseksi. Työpuhelin saa soida johtajattaren kotona Katajanokallakin. — Jos joku minua tarvitsee, en jätä vastaamatta. Olen aina ollut vähän työorientoutunut. Sana työ sytyttää Auvisen silmät. — Olen oppinut työssäni ihan helvetisti. Samana päivänä olen tekemisissä lehmänrehun, alusvaatteiden ja saunakiukaiden kanssa. Lapsiperheillä ei ole aikaa miettiä tällaisia — vatvoa, miten viestejä välitetään. Auvinen asuu yksin eikä lapsia ole. — En koskaan varsinaisesti päättänyt, etten hanki lapsia. Mutta en myöskään usko, että elämäni on vain mennyt näin. Valinnoista on paljon kiinni. Olisin varmaan hankkinut lapsia, jos olisi ollut sopiva tilanne. Työtäkin rakkaampaa Auviselle on kummina olo. Kangasalla asuvat veljentyttäret Aino ja Anna syntyivät 2000-luvun alkuvuosina. Heidät on muistettu Riannon nimessä ja Auvisen rekisterikilvessä: TÄT-1 merkitsee kummitätiä. — Mikään ei mene tyttöjen edelle. On uskomatonta, että isot tytöt — kohta murrosikäiset — vielä jaksavat puuhailla kummin kanssa. Lue koko uutinen:

