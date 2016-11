Uutinen

Etelä-Saimaa: Ota talteen alkuviikon Starbox-vinkit — karkkivinkki on myös sisustusvinkki Sisustuskarkkien ei aina tarvitse olla punavalkoisia. Tätä mieltä on ainakin Pappilan Starbox-blogin kirjoittaja, joka teki itselleen mustavalkoiset sisustuskarkit piparminttukarkkien ohjeella. Sen löydät tästä! Viime aikoina Starbox.fi-bloggaajat ovat esitelleet monenlaisia suklaaherkkuja, joten kaivelimme nyt arkistosta myös kunnon talviruokavinkkejä alkuviikkoon. Smiling forever -blogin kirjoittaja Suvi Parkkinen neuvoo tekemään thaimaalaista Tom Yum -keittoa. Tulinen keitto sopiikin alkuviikoksi luvattuihin pakkaspäiviin. Herkuttelijat-ruokablogin Hertta Puumalaisen herkuttelijan siemenleipää voi myös leipoa joulua odotellessa tai jopa jouluksi. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/27/Ota%20talteen%20alkuviikon%20Starbox-vinkit%20%E2%80%94%20karkkivinkki%20on%20my%C3%B6s%20sisustusvinkki/20161800/4