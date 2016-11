Uutinen

Etelä-Saimaa: Lisää öljypuomeja Rongonsalmelle — aura-autosta irtoaa öljyä norpansuojeluvesiin Etelä-Savon pelastuslaitos tehostaa öljyntorjuntaa Rongonsalmella Puumalassa, jossa aura-auto peruutti järveen lossiluiskalta. Palomestari Joni Himberg kertoo, että alue on luonnon- ja norpansuojelualuetta. Pelastuslaitoksella ei ole tietoa, vuotaako ajoneuvosta dieseliä, vai onko järvellä näkyvä öljy vain liuennut ajonevosta veteen. Himberg sanoo, että alustavan tiedon mukaan auton säiliö ei vuoda. Pienikin määrä dieseliä voi levitä rajusti veden pinnalla eli kyse voi olla vain muutamista litroista. Kevyt polttoöljy pysyy ja on kerättävissä pois veden pinnalta. Alue puomitettiin jo eilen onnettomuuden jälkeen, mutta nyt imeytyspuomien määrää lisätään. Puomit viedään veteen soutuveneillä. Öljy oli levinnyt sunnuntaina puolenpäivän aikaan noin sadan metrin mittaiseksi vanaksi, joka kulki salmessa kahden-kolmen metrin päässä rannasta. Lossiväylän kohdalla salmen leveys on 350 metriä, mutta se levenee nopeasti molempiin suuntiin. Salmi ei ole jäätynyt. Pelastuslaitos pyrkii samaan tilanteen hallintaan ennen kuin iltapäiväksi ennustettu, lännestä saapuva lumimyräkkä ehtii kuljettamaan öljyä. Ennusteen mukaan tuuli voi olla puuskainen. Lue koko uutinen:

