Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan sementtitehdas ryhtyi polttamaan jätettä — päästöt vähenivät selvästi Finnsementin Lappeenrannan tehtaan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet huomattavasti tällä vuosikymmenellä. Se osuus hiilidioksidipäästöistä, joka syntyy sementtiuunin polttoaineista, on puolittunut. Myös pöly-, rikki ja typpipäästöt ovat romahtaneet takavuosien tasosta. Muutos on merkittävä, sillä sementin valmistus on lähtökohtaisesti hyvin saastuttavaa teollisuutta, ja kolmannes kotimaisesta sementistä syntyy Lappeenrannassa. Ihalaisissa sijaitseva tehdas otti vuosikymmenen vaihteessa käyttöön uuden sementtiuunin, joka pystyy käyttämään uudenlaisia polttoaineita. Nyt lähes puolet polttoaineesta on nyt lajiteltua ja silputtua teollisuuden energiajätettä. Se korvaa etenkin erittäin saastuttavan kivihiilen polttoa. Polttoaineen ohella suuri sementtitehtaan päästöjen lähde on uunissa palava kalkkikivi. Sen päästöjä on mahdotonta puolittaa. Kalkkikivipäästöjä vähentäisi vain kalkkikiven korvaaminen muilla raaka-aineelta, mikä taas vaatisi isoa muutosta betoninvalmistukseen. Tehtaanjohtaja Jussi Puustinen kertoo, että seuraava askel hyvässä kehityksessä voisi olla kierrätyspolttoaineen lisääminen tai biopolttoaineiden käyttöön otto. Siihen tarvittaisiin tehtaalla investointeja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/27/Lappeenrannan%20sementtitehdas%20ryhtyi%20polttamaan%20j%C3%A4tett%C3%A4%20%E2%80%94%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t%20v%C3%A4heniv%C3%A4t%20selv%C3%A4sti/2016121524663/4