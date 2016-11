Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan keskustaan ehdotetaan kymmeniä uusia suojelumerkintöjä Kinnusen talosta vesitorniin ja Pallonlahden pylvääseen Kymmenille Lappeenrannan keskustan rakennuksille esitetään eritasoisia suojelumerkintöjä osayleiskaavaehdotuksessa. Ydinkeskustassa vahvimman sr-1 merkinnän ovat saamassa Kinnusen talo sekä sitä vastapäätä sijaitseva Lounaksen talo, Karjalankulma, seurakuntayhtymän virastotalo, Viljelytalo, Platanin talo ja musiikkiopiston rakennukset. Elokuvateatteri Nuijamiehen ja Kino-Aulan suojelumerkintä lieveni teknisen lautakunnan äänestyspäätöksellä srT:ksi. srT-merkintää ehdotetaan myös muun muassa Saimaanlinnalle, Säästöpankin talolle ja Kauppakatu 33:n liiketalolle. Etelä-Karjalan museon rakennustutkijan Laura Hesson mukaan Nuijamiehen srT-merkintä on selvä poikkeus asiantuntijaselvityksiin perustuneeseen linjaan. — Museon näkökulmasta Nuijamies ja Kino-aula yhdessä on ihan selvä sr1 -kohde. Eihän tuollaista kokonaisuutta ole missään, arvioi Hesso. Yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkosen mielestä osayleiskaavan merkinnöistä heränneessä kohussa on hätäilty turhaan. — Yleiskaava ei naulaa suojelua, vaan vasta asemakaavavaiheessa tehdään päätös rakennusten suojelusta. Asemakaavavaiheessa kohteet tutkitaan tarkemmin, selvittää Saukkonen. Moni arvokkaaksi arvioitu rakennus on ilman suojelumerkintää sen takia, että asemakaavat ovat vanhentuneita, esimerkiksi 1970-luvulla laadittuja. Suojelumerkinnän saavat ehdotuksen mukaan muun muassa vesitorni, Halkosaaren paviljonki, Myllysaaren uimalamiljöö, sotilassairaala, Chymoksen tehtaan vanha osa, Kimpisen urheilukeskus, Ainonkatu 35 sekä Lappeenrannan rautatieasema. Pallonlahden pylväskin jää historian kerrostuman osaksi maisemaan. Lappeenrannan kaupungin profiili ihastuttaa suunnittelujohtaja Elina Katajaa Tengbom Eriksson Arkkitehdeista. Tengbom Eriksson Arkkitehdit vastaa yhdessä Lauri Putkosen kanssa keskustaajaman osayleiskaavaa varten tehdystä rakennetun kulttuuriympäristön selvityksestä. — Kaupunkikuva on yhtenäinen sen takia, ettei ole hirveän korkeaa rakentamista. Kaupungilla on selkeä kaunis profiili, josta nousee esiin kirkon torni ja seurakuntayhtymän aumakattoinen rakennus. Suojelumerkinnöistä huolimatta rakennusten kohtaloon vaikuttavat monet asiat. — Yhteensovittamista on paljon. On erilaisia tavoitteita, jotka eivät aina kohtaa. Tehdään arvovalintoja, politiikkaakin. | Anne Kotiharju Lue koko uutinen:

