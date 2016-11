Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuorma-auto saatiin ylös Saimaasta — Rongonsalmen lossi liikkuu todennäköisesti jälleen maanantaina aamukuudesta alkaen Tavoitteena on, että lossiliikenne alkaa kulkea Puumalan Rongonsalmella maanantaiaamuna kello kuudelta eli normaaliin aikaan. Meri- ja Järvi-Suomen lossien työturvallisuus- ja liikennejohtaja Matti Markkanen kertoo, että järveen luisunut aura-auto saatiin nostettua maihin kello 16.15 sunnuntaina. Sen jälkeen alkoi laiturirakenteiden tarkistus. Lisäksi noston takia Rongonsalmella on purettu muun muassa kaiteita. — Tavoitteena on, että ainakin henkilö- ja pakettiautoliikenne alkaa kulkea aamulla, Markkanen sanoo. Lossin kantavuus on 44 tonnia. Voit seurata lossin käyttönoton aikataulua täältä! Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomestari Joni Himberg kertoo, että öljyvuodot autosta pysyivät pieninä. Kuorma-autosta ei ole tullut ylimääräistä vuotoa, joten polltoainevalumat veteen jäivät pieniksi. Paikka on luonnonsuojelu- ja norpansuojelualuetta. Imeytyspuomit jätetään paikoilleen, että huomenna maanantaina päivänvalon aikaan katsotaan, kuinka hyvin polttoaine on imeytynyt ja miten torjuntatoimia jatketaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/27/Kuorma-auto%20saatiin%20yl%C3%B6s%20Saimaasta%20%E2%80%94%20Rongonsalmen%20lossi%20liikkuu%20todenn%C3%A4k%C3%B6isesti%20j%C3%A4lleen%20maanantaina%20aamukuudesta%20alkaen/20161826/4