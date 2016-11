Uutinen

Etelä-Saimaa: 80-vuotias iskelmälegenda Umberto Marcato saapuu jäähyväiskiertueellaan Imatralle Eletään vuotta 1957. Italialainen laulaja Umberto Marcato on tullut Pohjoismaiden kiertueellaan ensimmäistä kertaa Suomeen. Iskelmät kuten Guaglione (Poika varjoisilta kujilta) ja Lazzarella valloittavat suomalaisyleisön illasta toiseen. Vierailu ei jää viimeiseksi. Marcato palaa Suomeen kerta toisensa jälkeen. Parhaillaan Marcato kiertää maata jäähyväiskiertueellaan yhdessä Milana Misicin ja Amadeus Lundbergin kanssa, lähes 60 vuotta ensimmäisten esiintymistensä jälkeen. Välissä voi olla vuosia tai vuosikymmeniä, mutta esiintyminen on Marcaton mukaan aina yhtä nautinnollista. Tunne on sama vuonna 2016 kuin mitä se oli vuonna 1957. — Laulamisesta ei voi olla nauttimatta, kun näkee yleisön reaktiot ja tuntee kuinka kuulijat pitävät lauluista. Marcato ei allekirjoita väitettä, jonka mukaan hänen musiikkinsa olisi aina vedonnut enemmän naisiin kuin miehiin. — Toisin kuin usein on ajateltu, miehetkin ovat koko ajan pitäneet lauluistani. Ainakin miehet tulivat paljon puhumaan kanssani keikkojen jälkeen ja pyytämään nimikirjoituksia jo silloin, kun olin ensimmäistä kertaa Suomessa. Volare – italialainen ilta kuullaan lauantaina 3. joulukuuta Imatralla kulttuuritalo Virran Karelia-salissa. Jäähyväiskiertue ei tarkoita esiintymisten päättymistä kokonaan. Tulossa on muun muassa show Italiassa. Iskelmälegendan kappaleet soivat jatkossakin. Volare – italialainen ilta kulttuuritalo Virran Karelia-salissa lauantaina 3. joulukuuta kello 18. Lue koko uutinen:

