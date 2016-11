Uutinen

Etelä-Saimaa: VR:n yhdysliikenteen monopoli päättyy neljän viikon kuluttua Neljän viikon kuluttua Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä siirrytään uuteen aikaan. Kun tähän asti niin sanottua yhdysliikennettä on saanut Suomen puolella hoitaa vain VR, kuljetuksia voivat jatkossa hoitaa Suomen rataverkolla kaikki Suomessa tai EU:n alueella toimivat rautatieyritykset. VR:n monopoli on jatkunut yhdysliikenteessä näihin päiviin asti. Kun Venäjälle on ollut lähdössä junanvaunuja, vain VR on voinut vetää vaunut rajalle. Uuden sopimuksen perusteellakin rajalla vastuun ottaa venäläinen osapuoli. Toisin sanoen Suomen puolella kuljetuksista vastaa suomalainen tai EU:ssa toimiva kuljetusyritys, Venäjän puolella venäläinen yhtiö. 22. joulukuuta voimaan tuleva uusi sopimus ei siis avaa Venäjän sisäisiä rautatiemarkkinoita EU:ssa toimiville yrityksille eikä Suomen markkinoita venäläisille rautatieyrityksille. Kun uusi yhdysliikennesopimus tulee voimaan, voi esimerkiksi kouvolalainen Easmar Logistics valita vaunujensa vetäjäksi minkä hyvänsä toimijan, joka täyttää kelpoisuusehdot. VR:n lisäksi kilpailulle avattavaan yhdysliikenteeseen ovat tulossa alkuvaiheissaan mukaan Fenniarail ja NR Rail. Fenniarail on vuonna 2009 perustettu tavaraliikenteen operaattori, joka aloitti kuljetukset Suomessa viime kesänä. NR Rail on suomalais-venäläinen yhteisyritys, jonka takana ovat Nurminen Logistics ja Rustranscom-konserni. Uusi rautatieliikennesopimus koskee Suomen ja Venäjän välistä suoraa kansainvälistä matkustaja- ja tavaraliikennettä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/26/VR%3An%20yhdysliikenteen%20monopoli%20p%C3%A4%C3%A4ttyy%20nelj%C3%A4n%20viikon%20kuluttua/2016521531431/4