Etelä-Saimaa: Tänään ei pääse lossilla Puumalan Rongonsalmen yli — lähin kiertotie Ruokolahden kautta Järveen peruuttaneen aura-auton nosto Rongonsalmesta Puumalasta kestää niin pitkään, että lauantaipäivän aikana lossilla ei pääse salmen yli. Auto peruutti järveen lossin ajolinjalle lauantaina iltapäivällä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomestari Eero Aho kertoo, että pelastuslaitoksen omin voimin ei autoa pystytty nostamaan. Pelastuslaitoksella ei ole riittävän järeää kalustoa nostoon, joten asiassa on käännytty yksityisten urakoitsijoiden puoleen. Nostoa paikalla hoitaa nosturi, hinauskalusto ja sukeltajat. Ahon mukaan operaatio on pitkä sekä haastava ja kestää myöhään yöhön. Lossin kuljettajan työvuoro päättyy kello 22, ja Aho arvioi, että siihen mennessä autoa ei saada ylös upoksista. Hän arvioi myös, että aamulla, kun lossin kulku alkaa kello yhdeksältä, väylä on jälleen liikennöitävässä kunnossa. Lossi oli juuri tulossa Puumalan eli Viljakansaarentien puolelta Lieviskäntielle, kun onnettomuus sattui. Lossi lähestyi rantaa noin sadan metrin päässä onnettomuuspaikasta. Lossi ehti kuitenkin hyvin pysähtyä eikä törmäysvaaraa ollut. Se vaihtoi suuntaa ja lähti takaisin Viljakansaarentien puolelle. Lähin kiertotie on pitkä ja kaukana, sillä se kulkee Ruokolahden kautta 62-tietä pitkin. Puumalan puolella tien nimi on Imatrantie ja Ruokolahden puolella Puumalantie. Juttuun on korjattu lossin sunnuntaivuoron alkuaika. Se on kello 9. Lue koko uutinen:

