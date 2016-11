Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomalainen syö 70 suklaalevyn verran karkkia vuodessa — Suosikkimakeisia ovat vuodesta toiseen suklaa ja lakritsi Keskivertosuomalainen syö noin 14 kiloa karkkia vuodessa. Se on käytännössä noin 70 isoa suklaalevyä tai yli 400 pientä lakupatukkaa. Karkin kulutus kasvoi pitkään aivan viime vuosiin asti. Vielä 1990-luvulla karkkia kului noin kymmenen kiloa henkeä kohti. Fazerin kaupallisten yksiköiden toimitusjohtaja Tom Lindblad uskoo, että kulutus on nyt saavuttanut lakipisteensä. Syödyt määrät ovat kasvaneet, mutta karkkimaku on pysynyt pitkään samana. Eri valmistajien myydyimpien tuotteiden kärjessä ovat vuodesta toiseen suklaa, lakritsi ja pitkään markkinoilla olleet karkkipussit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkijan Heli Kuusipalon mukaan karkkeja syövät eritoten napostelukulttuuriin tottuneet nuoret aikuiset. Lasten sokerinlähteitä taas ovat mehut, limsat, energiajuomat ja sokeriset välipalat. Kuusipalo sanoo, että aikuisten sokerinkulutus on suurin piirtein suositusten mukaista, mutta lapset syövät liikaa makeaa. THL on esittänyt Suomeen terveysperusteista sokeriveroa, jonka avulla terveyshaittoja voitaisiin ennaltaehkäistä. Ehdotus on saanut viime aikoina poliittista kannatusta muun muassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalta. Valtiovarainministeriö on todennut, että vero saattaa olla käytännössä hankala toteuttaa. Verotus edellyttäisi, että eri tuotteiden lisätyn sokerin määrä olisi tiedossa. Tällä hetkellä näin ei aina ole. Lue lisää sokeriverosta ja karkin kulutuksesta lauantain Etelä-Saimaasta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/26/Suomalainen%20sy%C3%B6%2070%20suklaalevyn%20verran%20karkkia%20vuodessa%20%E2%80%94%20Suosikkimakeisia%20ovat%20vuodesta%20toiseen%20suklaa%20ja%20lakritsi/2016121528632/4