Uutinen

Etelä-Saimaa: Sarjakärki aiheutti NST:lle kauden kolmannen tappion NST Lappeenranta joutuu palamaan kotiin ilman sarjapisteitä vierasottelusta SB-Prota vastaan. Naisten salibandyliigaa johtavan SB-Pron voittolukemiksi kirjattiin lauantaina 5—1 (1—0, 2—1, 2—0).NST:n maalin teki ylivoimalla Heidi Lirkki, jonka kaksossisko Jaana Lirkki sai SB-Pron paidassa yhden syöttöpisteen.NST on voittanut yhdeksästä ottelustaan kuusi ja majailee sarjataulukossa kolmantena SB-Pron ja Tampereen Classicin jälkeen.NST:n seuraava ottelu on 3. joulukuuta, jolloin se kohtaa Classicin Lappeenrannan urheilutalolla. Ottelutapahtuma on juhlallinen, sillä NST jäädyttää sen yhteydessä Heli Suoreijuksen, Tiia Ukkosen, Jonna Mäkelän ja Laura Kokon pelinumerot. Meritoitunut nelikko päätti peliuransa viime kevään Suomen mestaruuteen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/26/Sarjak%C3%A4rki%20aiheutti%20NST%3Alle%20kauden%20kolmannen%20tappion/2016121532760/4