Etelä-Saimaa: Puikot luovat ruutuja ja linnakkeen muureja Savitaipaleen kaupoista saattaa olla turha etsiä mustaa tai keltaista villalankaa. Vähän aikaa sitten Terttu Kultanen osti ne kaikki neuloakseen Savitaipale-lapasia suunnittelemansa mallin mukaan. Kotonaan Hyrkkälän kylässä Kultanen tekee Savitaipale-lapasia tilauksesta. — Tämä höynäys lähti siitä, kun minut valittiin kesällä Savitaipaleen Charlotaksi. Halusin tuoda omaan kaksivuotiskauteeni jotakin omaperäistä, Kultanen kertoo. Käsityöihminen löysi ratkaisun neulomisesta. Kuvion ja värit hän lainasi kotikunnan vaakunasta. — Savitaipaleen vaakunaan on kuvattu sorkka-aura, mutta sitä olisi hirveän vaikea toteuttaa neuloen. Siitä jäisi pitkiä lankalenkkejä. Niinpä hän poimi neulekuvioksi vain osan vaakunasta, sen vallikoroisen lakion. Heraldiikkatermi tarkoittaa geometrista linnaketta kuvaavaa kuviota vaakunan yläreunassa. Savitaipaleella on nimikkolapasia nyt kaksin kappalein. Kinnaskilpailussa vuonna 2011 yleisöäänestyksen voitti Savitaipaleen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajan Eila Kajanus-Jurvasen suunnittelema lapanen, Tanelin kinnas. Malli sai innoituksensa perinteikkäästä Savitaipaleen ruutuvaipasta. Se on täysimittainen, kangaspuissa kudottu villapeite, jossa on seitsemänsenttisiä valkoisia ja mustia ruutuja. — Se malli tuli ensimmäisenä mieleen. Hankin itse luomuvillat kehräämöstä Mikkelin kupeesta. Lapasista tulee lämpöiset, kun ne ovat kaksinkertaiset, Kajanus-Jurvanen kertoo. Tanelin kinnas on ruudutettu tasaisesti ympäriinsä, peukaloa myöten. Charlotalle Kajanus-Jurvanen loi hieman erilaisen mallin, jossa kulkee kämmenpuolella pilkkukuvio. Molempien ohjeita on myynnissä Savitaipaleen kotiseutumuseolla. Etelä-Karjalassa on kahdella paikkakunnalla omat perinnelapaset, joiden malleja Taitojärjestö pitää yllä muun muassa järjestämällä kursseja ja myymällä tarvikepaketteja. Vanhimmat ovat Luumäen lapaset. Ne ovat peräisin 1800-luvulta Nuppolan Pajalan talosta ja kirjattu Miina Hyönän nimiin. Ne on neulottu suomenlampaan luonnonmustasta ja -valkoisesta langasta, ja ranneosassa on korinpohjakuvioita. Parikkalan lapasmalli on 1960-luvun perinnekeruun tulos. Mallin on suunnitellut taiteilija ja opettaja Armi Siitonen. Värit ovat valkoinen ja terrakotta, ja malli on otettu vanhoista peitteistä ja raanuista. Koulutuspäällikkö Johanna Kemppinen Taito Etelä-Suomesta sanoo, että kotiseutuyhdistykset ja Taitojärjestö ovat hyviä yhteistyökumppaneita paikkakunnille, joilla olisi halua nimetä oma perinnelapasmalli. Vaatimuksena on, että mallilla on kiinnekohta paikkakunnan perinteeseen. Terttu Kultasen suunnittelemat Savitaipale-lapaset ovat esillä 2. joulukuuta saakka Savitaipaleen kirjastossa, Keskustie 2. Lue koko uutinen:

