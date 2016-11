Uutinen

Etelä-Saimaa: Per Savilahti-Nagander tykitti SaiPan voittoon Jukureista Ruotsalaispuolustaja Per Savilahti-Naganderin kauden avausmaali auttoi SaiPan voittoon Mikkelin Jukureista lauantaina. SaiPan voitto jääkiekkoliigaan täksi kaudeksi nostetusta Jukureista kirjattiin lukemin 3—2 (1—1, 1—1, 1—0). Savilahti-Nagander tykitti voittomaalin, kun kolmatta erää oli pelaamatta kuusi minuuttia. Loukkaantumisten yhä riepottelema SaiPa on sarjataulukossa yhdestoista, kun Oulun Kärppien ja Vaasan Sportin ottelu on vielä kesken. Jukurit meni ottelussa Turo Asplundin maalilla johtoon, mutta SaiPan paras pistemies Matti Järvinen tasoitti vielä ennen ensimmäistä erätaukoa. Toisessa erässä SaiPan pitkähkö pyöritys poiki palkinnon, kun William Mäkinen laukoi kiekon siniviivan tuntumasta Jukurien maalille, Elmeri Kaksonen ohjasi ja vauhdilla tilanteeseen tullut John McFarland laittoi irtokiekon perille. SaiPan johto kesti erän toiseksi viimeiselle minuutille, kun SaiPan viisikko unohti Asplundin täysin yksin Jussi Olkinuoran vartioiman maalin eteen. Asplund sai hyvän syötön Jesper Piitulaiselta ja sivalsi nopeasti kiekon maaliin. SaiPan seuraava ottelu on tiistaina, jolloin sen vieraaksi Lappeenrannan Kisapuistoon saapuu Helsingin IFK. Lue koko uutinen:

