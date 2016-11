Uutinen

Etelä-Saimaa: Pää menee pyörälle jouluvalohyllyn edessä — miten valita se oikea? Jouluvalohylly jatkuu ja jatkuu. Valikoima on valtava, ja se on kasvanut jälleen vuoden takaisesta. Tarjolla on monen värisiä ja pituisia valoketjuja, kynttilöitä led-valoilla tai hehkulampuilla, tähtiä paperisina, muovisina tai lasisina. Kynttelikköjä on perinteisen mallisia tai modernimpia versioita. Koristevalaisin voi olla pingviinin tai lumilyhdyn muotoinen. Valo hehkuu niin ovikranssissa kuin kristallilumiukossa. Osa sopii ulkokäyttöön ja osa sisäkäyttöön, osa on paristokäyttöisiä, ja osa toimii verkkovirralla. Miten ihmeessä näistä osaa valita omansa? Tässä muutamia vinkkejä. 1. Mieti mihin haluat valon asettaa. Sisälle vai ulos, ikkunaan vai pöydälle, lyhdyn sisään vai seinälle? Merkinnällä IP44 varustettu tuote on roiskevedenkestävä, IP65 on taas täysin ulkokäyttöön sopiva. 2. Valitse joko led tai hehkulamput. Led-valoilla toimivat valokoristeet yleistyvät, sillä ne vievät vähemmän sähköä, ja lamput kestävät pidempään. 3. Harkitse, olisiko ajastimen käytössä järkeä. Jos valot tahtovat jäädä palamaan läpi yön, se voi olla paikallaan. 4. Päätä, liitätkö valon verkkovirtaan vai otatko pattereilla toimivan version. Esimeriksi muutaman vuoden markkinoilla olleet paristokäyttöiset kuusenkynttilät nousivat heti kuluttajien suosioon. Patterilla toimivat valosarjat antavat uusia mahdollisuuksia tunnelmointiin. Niitä voi sijoitella mitä erilaisimpiin paikkoihin, vaikkapa tarjottimelle jouluherkkujen ympärille. 5. Haluatko pehmeää hehkua vai siniseen vivahtavaa valoa? Hehkulampuista hohtaa aina lämpimiä sävyjä, mutta ledeissä on paljon kylmänsinisiä vivahteita. Lue paketista, mikä on valon värilämpötila. Mitä suurempi kelvinarvo (K) sitä sinertävämpi valo. 3000 kelviniä tarkoittaa, että valo on lämmin ja lähellä perinteistä hehkulampun värisävyä. 12 000–18 000 kelviniä kertoo sinisestä valosta. 6. Mieti pihasi mittakaava ja sommittele. Valoja ei kannata hamstrata. Kannattaa tehdä pikemminkin kokonaisuuksia kuin ripotella valoja ympäriinsä. Valaise mieluummin kaksi lähekkäin olevaa puuta kuin toinen puu siellä ja toinen täällä. Talon sisäänkäyntiin kannattaa panostaa. Kodista tulee kutsuva, kun asettelee valot oven viereen. Lähde: Tiedottaja Susanna Panula Clas Ohlson, Näin luot onnistuneen jouluvalaistuksen -juttu, Motiva Lue koko uutinen:

