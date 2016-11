Uutinen

Etelä-Saimaa: Neljättä kellovarasta etsitään, loppujen kellojen löytyminen epätodennäköistä Kolme neljästä Suomen Kultakellon murrosta ja arvokellojen varastamisesta epäillystä on saatu kiinni. Neljännen epäillyn olinpaikasta ei ole tietoa. — Kansainvälinen etsintäkuulutus on voimassa. Toivotaan, että se tuottaa tulosta mahdollisimman nopeasti ja koko juttu kokoon, rikoskomisario Ari Järveläinen Kaakkois-Suomen poliisista sanoo. Suomen Kultakellon liikkeeseen Lappeenrannan Oleksilla murtauduttiin yöllä 9. päivänä syyskuuta ajamalla autolla päin liikkeen ovea. Puolet noin 400 000 euron arvoisesta arvokellosaaliista saatiin takaisin pian rikoksen jälkeen, kun kaksi neljästä miehestä tavoitettiin. Toinen puoli saaliista on todennäköisesti menetetty. — Kokonaan toiveita ei ole haudattu, mutta aikaa on kulunut liian kauan. Oletettavaa on, että kelloja ei saada koskaan takaisin, Järveläinen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/26/Nelj%C3%A4tt%C3%A4%20kellovarasta%20etsit%C3%A4%C3%A4n%2C%20loppujen%20kellojen%20l%C3%B6ytyminen%20ep%C3%A4todenn%C3%A4k%C3%B6ist%C3%A4/2016121532681/4