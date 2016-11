Lahti on lähdössä mukaan LUT-konserniin — päätöksiä ja sopimuksia ei vielä ole tehty

Uutinen

Lahden kaupunki ja muut osakkaat ovat valmiita liittämään Lahden ammattikorkeakoulun osaksi LUT-konsernia. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan yhteinen tahtotila asiasta todettiin osakkaiden tapaamisessa torstaina. — Olemme käyneet neuvotteluja omistajien kesken ja nyt alamme valmistella Lahden ammattikorkeakoulun osakkeiden myymistä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle, Myllyvirta kertoo. Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistavat Lahden kaupunki, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki sekä Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä. — Olimme kaikki omistajat koolla. Perusasenne kaikilla oli myönteinen tätä hanketta kohtaan, Myllyvirta vahvistaa. Saimaan ammattikorkeakoulun liittäminen osaksi LUT-konsernia tapahtuu ensi vuoden aikana ja konserni aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta. Myllyvirran mukaan Lahden ammattikorkeakoulun osakkaat pyrkivät siihen, että osakkeiden myynti yliopistolle saadaan toteutettua ensi kevään aikana niin, että myös Lahden ammattikorkeakoulu on osa LUT-konsernia vuoden 2018 alussa. — Se on meidän tavoiteaikataulumme. Molemmat ammattikorkeakoulut on mielekästä yhdistää samaan aikaan osaksi LUT-konsernia, Myllyvirta kertoo. Mitään sopimusta ei Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa ole asiasta vielä tehty. Lahden kaupunki tai muut osakaskunnat eivät myöskään ole vielä tehneet päätöksiä osakkaiden myynnistä. — Pätevät lakimiehet kyllä hoitavat hankkeen juridisen puolen, kun tähän päämäärään yksimielisesti pyritään, Myllyvirta uskoo.

