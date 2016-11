Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolmas Kultakellon murrosta epäilty mies jäi kiinni Puolassa Kolmas puolalainen mies on jäänyt kiinni epäiltynä Lappeenrannan Kauppakadulla olevaan Suomen Kultakelloon tehdystä murrosta. 49-vuotias mies jäi kiinni Puolassa viime viikon sunnuntaina. Hänet tuodaan lähiaikoina Suomeen. Hänet oli aiemmin vangittu poissa olevana. Murto tehtiin aamuyöllä 9. syyskuuta. Tekijät olivat päässeet liikkeeseen ajamalla auton sen ovea päin. Saaliikseen he saivat noin 400 000 euron arvosta kelloja. He poistuivat paikalta toisella autolla, joka löytyi myöhemmin Lappeenrannasta. Kaksi miehistä otettiin kiinni Puolan rajalla 12. syyskuuta. Noin puolet varastetuista kelloista takavarikoitiin heidän käyttämästään autosta. Kellot on tällä viikolla luovutettu vakuutusyhtiön edustajalle. Poliisin esitutkinnassa on kertynyt näyttöä siitä, että rikoksen teki järjestäytynyt ulkomaalainen rikollisryhmä. Rikosnimikkeenä on törkeä varkaus. Tavoittamatta on vielä yksi poissa olevina vangituista epäillyistä. Noin puolet varastetuista kelloista on kateissa. Lue koko uutinen:

