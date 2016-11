Uutinen

Etelä-Saimaa: Jussi Markkanen sivussa, Juho Olkinuora jatkaa SaiPan maalilla Jukureita vastaan Perjantain Tappara-ottelun kesken jättänyt maalivahti Jussi Markkanen puuttuu SaiPan kokoonpanosta tämänpäiväisessä kotiottelussa Mikkelin Jukureita vastaan. SaiPan maalilla jatkaa Juho Olkinuora. Toinen maalivahti on loukkaantumisesta toipunut Frans Tuohimaa. Ennen paluutaan keltanuttuun Tuohimaa haki pelituntumaa Mestiksen Kajaanin Hokista. SaiPa jatkaa Jukureita vastaan samoilla hyökkäysketjuilla. Puolustuksessa on yksi muutos: Jere Sneck on nostettu ykköspakkipariin Brett Carsonin rinnalle ja Lauri Taipalus aloittaa ottelun seitsemäntenä puolustajana. SaiPa kohtaa Jukurit nyt ensimmäistä kertaa pääsarjatasolla, vaikka ensimmäisen kerran joukkueet kohtasivat jo kaudella 1971—72 suomensarjan itälohkossa. Illan peli on samalla SaiPan 2500. ottelu kaikki sarjatasot huomioiden. Pääsarjassa SaiPa on pelannut yhteensä 1 898 ottelua (1 597 SM-liigassa, 301 SM-sarjassa), toiseksi korkeimmalla tasolla (1. divisioona ja suomensarja) 570 ottelua ja kolmannella tasolla maakuntasarjassa 30 ottelua. Molemmat joukkueet lähtevät otteluun pienessä tappioputkessa. SaiPa on hävinnyt neljä edellistä kamppailuaan. Jukurit on pelannut vahvan alkukauden, mutta nyt mikkeliläisillä on allaan kaksi tappiota. Lue koko uutinen:

