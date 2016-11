Uutinen

Etelä-Saimaa: Investointi nousee maanpinnalle, Stora Enson Imatran tehtaiden uuden päällystelinjan ja kartonkirullavaraston työt saavuttavat pian sokkelin Stora Enson Imatran tehtaiden suurinvestointi Imatralla on saavuttamassa maanpinnan. Parhaillaan Kaukopäässä paalutetaan uuden polyeteenipäällystyslinjan (PE) ja automatisoidun kartonkirullavaraston pohjia. Paalutustöiden arvioidaan päättyvän joulukuun puolivälissä, samaan aikaan rakennetaan jo valumuotteja rakennuksen pohjatöitä varten. Valut on tarkoitus saada loppuun tammi-helmikuussa. Valmistuessaan, aikataulun mukaan ensi vuoden syksynä, uusi linjasto ja kartonkivarasto muuttavat myös maisemaa järven suuntaan. Automatisoidun rullavaraston harjakorkeus asettuu noin 35 metrin korkeuteen, pituutta rakennuskompleksille tulee noin 110 metriä. Työmaan henkilövahvuus on tällä hetkellä noin 40 henkilöä. Todellinen vilinä ajoittuu ensi kesälle kun laiteasennukset ovat vilkkaimmillaan. Silloin asentajia arvioidaan olevan työmaalla noin 250 hengen verran. Investointi on Imatralla yhtiön suurin 15 vuoteen. Hankkeen hinta on yhtiön mukaan 70 miljoonaa euroa. Uuden linjaston on tarkoitus suoltaa PE-päällystettyä elintarvikekartonkia 140 000 tonnin vuosivauhdilla. Automatisoituun rullavaraston kapasiteetti on puolestaan 28 000 tonnia kartonkia. Suoria henkilöstövaikutuksia investointi ei Imatralle tuo. Päällystyslinjalla ja rullavarastossa tulee työskentelemään yhteensä 25 vuorotyöntekijää. Valinnat on jo tehty ja työntekijät siirtyvät tehtäviin sisäisillä siirroilla. Lue koko uutinen:

