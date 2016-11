Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran urheilutalo ja uimahalli kaipaavat miljoonaremonttia: aikataulu avoinna Imatran urheilutalo ja uimahalli kaipaavat lähivuosina mittavaa korjausta. Kiireisin korjauskohde on vuotava katto. Kunnostusta kaipaavat myös betonirakenteet, ilmanvaihto ja rakennuksen salaojitus ja muu ulkoinen kosteussuojaus. Myös välipohja ja märkätilat on uusittava kauttaaltaan. Kustannuksia ei ole vielä haarukoitu, eikä korjaussuunnitelmaa tehty. Myös aikataulu on avoinna. Jos kiinteistö laitettaisiin kerralla kuntoon, kustannukset nousisivat todennäköisesti useisiin miljooniin euroihin. — Korjausvelkaa on merkittävästi, luonnehtii isännöitsijä Heikki Varis Imatran YH-rakennuttajalta. Sitä on kertynyt Variksen arvion mukaan koko rakennuksen elinkaaren aikana. Urheilutalo valmistui 1982. Uimahalli rakennettiin 1966 ja peruskorjattiin 2004. Vaikka tuoreen kuntotutkimuksen mukaan altaat ovat taas uusimisen tarpeessa, syynä ei ole Variksen mukaan aiemman remontin epäonnistuminen. Kulutus on vain niin kova, hän toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/26/Imatran%20urheilutalo%20ja%20uimahalli%20kaipaavat%20miljoonaremonttia%3A%20aikataulu%20avoinna/2016521531430/4