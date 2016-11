Uutinen

Etelä-Saimaa: Venäläisen käteinen ei kelpaa Suomessa laskujen maksuun Suomalaisen laskun maksaminen on Imatralla muuttunut venäläisille hankalasta lähes mahdottomaksi. Pankkien lisäksi kassaluukku on sulkeutunut myös R-kioskilta. Mahdollisuus maksaa R-kioskeissa käteisellä tai maksukortilla laskuja loppui tänä syksynä, kun maksuvälitykseen otettaviin laskuihin ryhdyttiin vaatimaan suomalainen henkilötunnus. Imatrankosken R-kioskin myyjä Salla Kalso sanoo venäläisten asioineen aiemmin päivittäin kioskissa hoitamassa maksujaan. — Kieliongelmat ovat aiheuttaneet aika hankalia tilanteita, Kalso kertoo. Imatran ja Lappeenrannan kaupungit ottavat edelleen laskuistaan vastaan käteistä. Sillä voi maksaa esimerkiksi vesilaskun tai pysäköintivirhemaksun. Poliisin antaman sakon maksaminen Suomessa on jo monimutkaisempi toimenpide. Sakkoa ei voi maksaa suoraan poliisille, eivätkä poliisilaitokset hoida tällaista rahaliikennettä. Lähtökohtaisesti pankit hoitavat vain tiliasiakkaidensa asioita tilien kautta. Handelslbankenin Imatran konttorin pankinjohtaja Pekka Lankisen mukaan pankin linja on tässä asiassa selkeä. Käytäntö koskee pääsääntöisesti myös sakkoja. Pankinjohtaja Niina Viljakainen sanoo Etelä-Karjalan Osuuspankin noudattavan joustavampaa linjaa. — Pankissa on mahdollista hoitaa maksumääräyksiä kuten sakkoja pankin kassapalvelujen aukioloaikoina. Viljakaisen mukaan käytäntö on sama koko OP-ryhmässä. Kyse ei ole kuitenkaan pankille asetetusta velvoitteesta. Imatralainen kiinteistövälityspalveluja hoitava yrittäjä Ensio Pulkkinen tuntee venäläisten asiakkaidensa ongelmat, kun nämä yrittävät maksaa laskujaan Suomessa. Pulkkinen sanoo ymmärtävänsä pankkeja, pankkeja, jotka noudattavat rahanpesusääntelyä, mutta pitää rahanpesua epätodennäköisenä yksityishenkilöiden tavallisessa maksuliikenteessä. Venäläisten kiinnostukseen hoitaa laskujaan Suomessa on useita syitä. Verkkoasiointi toimii Venäjällä vain kotimaan maksuissa, ja maksuvälitys ulkomaille vaatii asiointia pankissa. Myös pankkien perimät palvelumaksut ovat korkeita. Laskun suuruudesta riippuen rahan siirtäminen voi maksaa rahanvaihtokomission lisäksi kymmenistä satoihin euroihin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/25/Ven%C3%A4l%C3%A4isen%20k%C3%A4teinen%20ei%20kelpaa%20Suomessa%20laskujen%20maksuun/2016521526603/4