Etelä-Saimaa: Ukonniemen voitelukopit olivat viimeinen pisara: Jari Tamski haluaa herätellä keskustelua Imatran urheilupaikkojen investoinneista Imatran voimistelijoiden puheenjohtaja Jari Tamski näkee Imatran urheiluseuroissa kahtiajaon oireita. On Ukonniemi, johon satsataan, ja muu kaupunki, joka nuolee näppejään. Esimerkiksi urheilutalo on odottanut katsomo- ja ilmanvaihtoremonttia jo vuosikaudet. Huonoista olosuhteista kärsivät myös jääpallo ja yleisurheilu. — Kun investoinnit kohdistuvat rankasti yhdelle alueelle, se lisää kitkaa seuroissa. On Ukonniemen porukat ja muut. Erityisesti hiihto on saanut paljon, Tamski näkee. Eriarvoiset puitteet eivät ole seurojen syytä, hän korostaa. Jotkut lajit vain näyttävät olevan muita lajeja läheisempiä rahanjaosta päättäville. Rahaa löytyi esimerkiksi 150 000 euroa maksaville Ukonniemen voitelukopeille, kun taas täksi vuodeksi suunniteltu urheilutalon katsomoremontti siirtyi, kun kustannukset ylittivät 200 000 euron budjetin. — Miksi joku liikuntapaikka saa rahaa ja toinen ei? Voi olla, että asiat ovat selitettävissä. Ongelmana on se, ettei asioista puhuta. Tamskin mielestä epätietoisuus lisää kyräilyä ja epäluottamusta. Hän toivoo suoraa ja avointa keskustelua siitä, missä Imatralla oikein mennään. Lue koko uutinen:

