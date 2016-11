Uutinen

Etelä-Saimaa: Tukkirekka kaatui Kuutostielle Korvenkylässä — liikenne poikki Imatran suuntaan Kuutostie on Imatran suuntaan tukossa Joutsenon Korvenkylässä. Siellä on tukkirekka kaatunut tielle. Liikennettä on alettu ohjata Korvenkannan kautta kiertotielle. Onnettomuuspaikka on Vesivalon liittymästä jonkin matkaa Lappeenrantaan päin. Sen taakse on jäänyt pitkä jono autoja jumiin. Hälytys onnettomuudesta tuli kello 10 jälkeen. Rekasta on levinnyt tukkeja tielle pitkälle matkalle. Henkilövahinkoja ei pelastuslaitoksen mukaan sattunut. Lue koko uutinen:

