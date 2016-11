Uutinen

Etelä-Saimaa: Tiina Wilén-Jäppinen lähtee ehdolle kunnallisvaaleihin Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen (SDP) lähtee ehdokkaaksi kunnallisvaalileihin. Ensi kevään kunnallisvaalit ovat hänelle järjestyksessään viidennet. — Olen ollut valtuustossa neljä kautta eli 16 vuotta. Mutta, kyllä päätös on tehty, että lähden yrittämään jatkoa. Wilén-Jäppinen harkitsi ehdokkuutta lähinnä työn takia, sillä vuorotyön ja edustamisen takia on välillä puhki. Hän myöntää, että toisinaan väsyttää, kun esimerkiksi kokouksista on lähdettävä yötöihin. — Mutta olemme valtuustossa saaneet paljon aikaan ja paljon on vielä tekemättä. Valtuustossa on myös hyvä yhteistyö ja työskentelyilmapiiri, luettelee Wilén-Jäppinen edustamisen hyviä puolia. Hän myös haluaa jatkumoa valtuustoon, kun moni vanha kuulemma lopettaa. — Edellyttäen tietysti, jos valitaan. Se on äänestäjien valinta. Imatran sosiaalidemokraateilla on kunnallisvaalilistalla nyt 21 ehdokasta. Kunnallisvaalit toimitetaan 9.4.2017 Lue koko uutinen:

