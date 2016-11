Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneita

Uutinen

Saimaan ammattikorkeakoulusta on tänään valmistunut 23 tutkinnon suorittanutta. Liiketalous, Lappeenranta Tradenomi (AMK), Degree Programme in International Business: Borisova Anastasiia, Venäjä; Likhatskaia Diana, Venäjä. Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutusohjelma: Andersson Monica, Lappeenranta; Nikku Noora, Lappeenranta; Siiri Virpi, Lappeenranta; Vainikka Kaisa, Lappeenranta. Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden ylempi AMK-koulutus: Ruukki Pia, Taipalsaari. Tradenomi (ylempi AMK), Master's Degree Programme in International Business Management: Lvov Anatoly, Venäjä. Tekniikka, Lappeenranta Insinööri (AMK), Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma: Grönman Niko, Kouvola; Raunila Vesa, Lappeenranta. Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Ensihoitaja (AMK): Mielonen Miia, Vantaa; Paakko Atte, Luumäki; Pulkkinen Hanna, Joensuu; Vatanen Inka, Hyvinkää. Sairaanhoitaja (AMK): Husu Laura, Raasepori; Koskinen Alla, Lappeenranta; Parikka Mirjam, Imatra; Suninen Laura, Lappeenranta. Sosionomi (AMK): Lindgren Saara, Juva. Fysioterapeutti (ylempi AMK), Terveyden edistämisen koulutus: Immonen Sanna, Kouvola; Seppälä Anne, Pyhtää. Sosionomi (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Nurmiainen Sanna, Lappeenranta. Hotelli- ja ravintola-ala, Imatra Restonomi (AMK), Degree Programme in Tourism: Onishchenko Daniil, Venäjä.

