Uutinen

Etelä-Saimaa: Rakuunamäen kasarmit tyhjenevät, kun Maasotakoulu muuttaa Leirikentälle Maasotakoulu keskittää toimintansa Leirikentän alueelle Lappeenrannassa ja luopuu käytössään olevista rakennuksista Rakuunamäellä. Lähivuosina keskellä kasarmialuetta jää tyhjilleen useita rakennuksia, jotka nyt ovat Maasotakoulun käytössä. Rakennukset omistaa valtion kiinteistöyhtiö Senaatti-kiinteistöt. Se on vuokrannut rakennukset puolustusvoimien logistiikkalaitokselle, joka on luovuttanut rakennukset Maasotakoulun käyttöön. Maasotakoulun käytöstä poistuvat ensimmäisinä nykyinen esikuntarakennus, sotilaskoti ja ruokalarakennus. Niistä pitää luopua ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ruokailu loppuu ruokalassa jo toukokuun lopussa. Maasotakoulun johtaja, eversti Asko Muhonen kertoo, että tavoite on luopua mahdollisimman monesta Rakuunamäen rakennuksesta ensi vuoden loppuun mennessä. — Voi käydä niin, että kaikista ei päästä irti siihen mennessä. Ratkaisevaa palapelissä on, miten Leirikentälle valmistuu uusia tiloja meille. Siitä tarkka aikataulu selviää ensi vuoden alkupuolella. Leirikentän alueelle on jo rakennettu uusi koulutusrakennus Pioneerikoululle ja uudet tilat Rakuunasoittokunnalle. Pioneerien Sapööri valmistui 2014 ja soittajien Kornetti 2015. Rakuunamäeltä vetäytymisen taustalla on valtion tilahallintaohjelma. Toimitiloja tiivistetään ja saadaan säästöjä. Maasotakoulun johtaja toivoo, että kasarmien omistaja, Senaatti-kiinteistöt, ymmärtää Rakuunamäen arvon. — Rakuunamäen alue on niin historiallinen miljöö, että se olisi pyrittävä säilyttämään kokonaisuutena. Missään tapauksessa ei saisi tulla tilannetta, että yksi rakennus myydään sinne ja toinen tänne, jolloin kokonaisuus hajoaa. Toimialajohtaja Jari Panhelainen Senaatilta sanoo, että Rakuunamäen rakennusten kohtalo on sama kuin kaikilla muillakin tyhjenevillä rakennuksilla Suomessa. — Jos valtiolla tai sen asiakkailla ei ole käyttöä rakennuksille, ne myydään. Todennäköisesti rakennus kerrallaan, sillä tuskin kenelläkään on kiinnostusta kaikkien ostoon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/25/Rakuunam%C3%A4en%20kasarmit%20tyhjenev%C3%A4t%2C%20kun%20Maasotakoulu%20muuttaa%20Leirikent%C3%A4lle/2016121525944/4