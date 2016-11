Uutinen

Etelä-Saimaa: Puheenaiheena olleet paikat ennen ja nyt Lappeenranta-kalenterissa Lappeenrannan muuttuvaa katukuvaa esittelevä seinäkalenteri ilmestyy 20:nnen kerran marraskuun lopulla. Lappeenranta silloin ennen ja vuonna 2017 -kalenterissa on kunkin kuukauden kohdalla sekä vanha kuva jostakin tutusta näkymästä että uusi, tänä vuonna taltioitu kuva samasta paikasta. Vanhimmat kuvat ovat 1900-luvun alusta, kertoo kalenterin tekijä Esa Rantanen. Vanhat kuvat ovat peräisin Rantasen tuttavan arkistosta, Rantanen on itse ottanut uudet kuvat. — Pyrin valitsemaan kuvia sellaisista kohteista, jotka ovat olleet puheenaiheena Lappeenrannassa menneen vuoden aikana. Uudessa kalenterissa ajankohtaisia aiheita ovat esimerkiksi vesitorni, Kinnusen talo ja Prinsessa Armaada, hän kertoo. Rantanen on tehnyt kalenterin joka vuosi vuodesta 1997. Ensimmäinen painettiin hänen omassa kirjapainossaan Lappeenrannassa, muut on tehty Helsingissä. Rantanen suunnittelee julkaisevansa vanhojen ja uusien kuvien vuoropuheluun perustuvan 500-sivuisen Lappeenranta-aiheisen kirjan ensi vuonna seuraavan kalenterin yhteydessä. Vuoden 2017 kalenterin tarkka ilmestymispäivä ei ole tiedossa, mutta julkaisun jälkeen sitä myydään Lappeenrannan Suomalaisessa kirjakaupassa, Prismassa sekä joissakin pienemmissä liikkeissä. Lue koko uutinen:

